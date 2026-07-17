CHP Genel Sekreteri Nalbantoğlu, İzmir'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, "Gerçekten partisine sahip çıkan, partisinin şu anda karşı karşıya olduğu sorunları doğru kavramış kadrolarla beraber il yönetimlerimizin oluşma süreci bu hızla devam edecek." dedi.

Nalbantoğlu, beraberindeki milletvekilleriyle CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Nalbantoğlu, acayip bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Çok enteresan badireleri bu parti geçmişinde hep yaşadı. Yine bir badire yaşıyor ama daha öncekileri nasıl atlattıysak, bugünlere, 103. yıla ulaştıysak, nice 103 yıllara bu parti ulaşacak." dedi.

Sorumluluk üstlenen, elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarının değerli bir işe imza attığını ifade eden Nalbantoğlu, bu süreci de birlikte atlatacaklarını kaydetti.

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, partideki mevcut durumun bir süre daha böyle devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu bir program, bu bir iddia, bu bir perspektif olarak genel başkanımız tarafından ortaya konan bir işin uygulanması. Yani arınacağız, temizleneceğiz iddiası. Mutlaka birtakım eylemleri, adımları içeriyor. Gerçekten partisine sahip çıkan, partisinin şu anda karşı karşıya olduğu sorunları doğru kavramış kadrolarla beraber il yönetimlerimizin oluşma süreci bu hızla devam edecek. Asla bu işten bizim geri durma ihtimalimiz yok. İzmir bunlardan sadece biriydi ama çok değerliydi, çok önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisinin lokomotifi, başşehri İzmir'dir. İzmir'de atılan her adım, alınan her sonuç mutlaka her yer için çok değerli, çok önemli olacaktır."

Görevden alınan eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Aliağa'daki adaylığı dönemi dışında yüz yüze görüşmediğini aktaran Nalbantoğlu, "Tanrı'ya şükürler olsun görmedim. Tabi ki izliyorum ve onun adına çok genç olduğu için söylüyorum, çok üzülüyorum. Siyaset öyle bugün yarın olup bitecek bir hikaye değil. Siyaset çok uzun soluklu, çok ciddi sabır, perspektif, birikim isteyen bir iştir. Şu masada oturan arkadaşlar 'seçilmiş seçilmiş' diye altını çizen arkadaşın nasıl seçildiğini her aşamasını biliyor. Aday olmak isteyen adamların nerede nasıl tehdit edildiğini, nasıl adaylıktan çekildiğini ve ondan sonra bazılarının kendince 'seçilmiş' diye bir ünvan kazandığını hepimiz biliyoruz. İstediğinin aklıyla alay etsin, istediğini salak zannetsin. CHP geleneğiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle bu numaraları yiyecek bir parti değildir." ifadelerini kullandı.

Nalbantoğlu'na CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve bazı partililer de eşlik etti.