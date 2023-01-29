CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun Atatürk ve İnönü dönemini hedef aldığı paylaşım tepki çekti! Anında sildi

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz." ifadelerini kullandı. Atatürk ve İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu dönemlerin hedef alındığı "tek parti faşizmi" ifadesi ise Muharrem İnce ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bekaroğlu daha sonra paylaşımını silip düzeltme metni yayınladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'nin kullanmaya başladığı "Yeter söz milletindir" sloganına tepki göstermek isterken eleştirilerin odağına oturdu.

"TEK PARTİ FAŞİZMİ" İFADESİ OLAY YARATTI

Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı ilgili paylaşımda, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" ifadelerini yazdı. Ancak burada Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu dönemleri de hedef alıp "tek parti faşizmi" denmesi hem CHP'lilerin hem sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

HEMEN SİLİP BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Bekaroğlu, tepkilere neden olan paylaşımını kısa bir süre içerisinde sildi. Ardından da şu ifadeleri yazdı: "Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, "Biz kaybettik ama ülke kazandı" diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım. Doğru paylaşım bu; 73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti yönetimine "Yeter, söz milletindir" demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de şimdi AKP ve MHP'nin kurmakta olduğu otoriter/totaliter yönetime karşı "Yeter, söz milletindir" diyoruz."

MUHARREM İNCE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Eski CHP'li Muharrem İnce de Bekaroğlu'na tepki gösterip "CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine "tek parti faşizmi" diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" dedi.

İnce'ye cevap veren Bekaroğlu ise şunları söyledi: "Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!"