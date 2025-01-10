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CHP'li Gökhan Günaydın, DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: Öcalan '4 parçalı' çağrı yapacak

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin CHP'ye gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını anlattı. Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını ifade etti. Bu çağrının Avrupa tarafı, Türkiye tarafı, Suriye tarafı, Irak tarafı olacak" ifadelerini kullandı.

İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilen partileri ziyaretleri kapsamında 7 Ocak tarihinde CHP ile görüşmüştü. Görüşmede Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra CHP'yi temsilen; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da hazır bulunmuştu.

"ÖCALAN 'DÖRT PARÇALI' SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK"

Katıldığı bir televizyon canlı yayınında görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti heyetine, "CHP gizli kapaklı işlerde olmayacak" dediklerini söyledi. Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını ifade etti. Bu çağrının Avrupa tarafı, Türkiye tarafı, Suriye tarafı, Irak tarafı olacak" ifadelerini kullandı.

"AHMET TÜRK AÇIKÇA SÖYLEDİ"

Günaydın, DEM Parti ve Öcalan'ın taleplerine ilişkin soruya ise yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, "bir otonomi veya federasyon istemedikleri" yanıtını verdiğini belirtti. Günaydın, "DEM heyetinden Ahmet Türk bize bunu açıkça söyledi; 'Otonomi ve federasyon istemiyoruz." dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: Öcalan '4 parçalı' çağrı yapacak
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Bunu başarirlarsa Türkiye içerisinde bir küçük Ermenistan haritası oluşur.demedi demeyin bunu aklınızda tutun

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