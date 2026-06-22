CHP'li Emre'den "yeni parti" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı" iddiasına ilişkin, "Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanı Özel başkanlığında yaptıkları toplantıda gündeme, partilerine ve yol haritalarına dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Özel'in geçen hafta gerçekleştirdiği il gezilerine değinen Emre, halkın Özel'e yönelik ilgisini herkesin gördüğünü savundu.

Parti yönetiminde delegelere, parti üyelerine ve seçilmişlere rağmen kimsenin başarılı olma ihtimalinin olmadığını ifade eden Emre, "Bu hafta itibarıyla yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığına Utku Gümrükçü'nün atanmasını eleştiren Emre, Gümrükçü'nün görevini devralması sırasında yaşanan gerginlik görüntülerini "çirkin" diye nitelendirdi.

Emre, CHP'nin son yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra kentteki 30 ilçeden 28'ini kazandığını belirterek, "Bir ilde bir örgüt daha nasıl başarılı olabilir?" diye sordu.

Partisine ilişkin olağanüstü kurultay tartışmalarına değinen Emre, "Deniliyor ki 'kurultay süreçleri 4-5 ay sürer.' Bu, zaman kazanmak adına söyleniyor. Yani '4-5 ay' denilip de zamana yayılarak mevcut tükenmiş iktidarın ekmeğine yağ sürülmek istenmektedir." ifadelerini kullandı.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, bu konuda "sınıfta kalındığını" iddia eden Emre, ABD ile İran arasındaki İsviçre'de yapılan görüşmelerde Pakistan ve Katar yer alırken Türkiye'nin bu işin hiçbir yerinde olmadığını savundu.

Emre, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ise "Ne Arap saçına dönüşen infaz hukuku ile ilgili bir düzenleme var ne tarafsızlık ve bağımsızlığını kaybeden yargının işleyişiyle ilgili bir düzenleme var ne de hakim ve savcıların meslekteki terfi ve atamasına yönelik bir iyileştirme var. Baktığımız zaman aslında bu yargı paketi de bundan öncekiler gibi hiçbir esaslı konuyu düzeltecek nitelikte görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, "Yürüyüş Partisi" adında yeni bir parti kurulacağı iddiasına ilişkin, CHP Grup Başkanı Özel'in bu konudaki ifadelerini hatırlattı.

Bu konuda tüm hukuki süreçleri işleteceklerini belirten Emre, "İşgal durumu devam ederse, Genel Başkanımız (Özgür Özel) onu bir felaket durumu olarak tarif etti, o zaman elbette farklı yollar, arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla biz bunları henüz konuşmadık. Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.

Emre, partisinin İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkanvekilliğine iadesiyle ilgili Meclis Başkanlığıyla görüşmelerinin olup olmadığına dair soru üzerine de "Çeşitli görüşmeler oldu ve Gökhan Bey görevine devam edecek. Orada bir sorun yok." diye konuştu.