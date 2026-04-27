CHP'li Emre: Cumhuriyet Halk Partisi 4 Mayıs günü itibarıyla 81 ilde saha çalışmasına başlayacak

CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, toplantıda, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası yapacaklarına ilişkin başlıkların tartışıldığını belirterek, "Bir süredir Türkiye'de Türkiye demokrasisine yönelik milli irade yönetimlere yönelik kapsamlı bir saldırı var. ve bu saldırı kapsamında da bizim belediye başkanlarımız, belediye çalışanlarımız, bürokratlar haksız bir şekilde tutuklanmış durumda. Birçok belediye başkanı görevini yapamaz durumda. 20 belediye başkanımız hala hazırda tutuklu. Dolayısıyla biz buralardaki seçilmiş iradeye yönelik saldırıları başından beri bir milli iradeye yönelik saldırı olduğunu son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye yönelik hamleler olduğunu ifade etmiştik. ve buna karşı milletimizle birlikte bir arada durarak meydanlarda mitingler yaparak dosyalardaki gerçekleri anlatarak yalanlara karşı gerçekleri haykırarak toplumu bilgilendirerek bu büyük mücadeleyi yürütüyorduk. ve geçtiğimiz haftaki en son Ataşehir Belediye Başkanımızın tutuklanmasıyla birlikte başlayan süreçte belediye başkanlarımızla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Partimizin kurultaydan sonraki en yüksek karar organından parti meclisimizi topladık. Bugün yaklaşık 7 saatlik bir parti meclisi toplantısı gerçekleştirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. ve ardından da Merkez Yönetim Kurumu'nu son kez toplayarak başlıklar halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra yapacaklarına yönelik bazı kararlar aldık. Bizim iktidar yürüyüşümüzün ilk adımı neydi dersek esasında 2019'daki yerel seçim başarısı ve belli başlı büyükşehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine girmesi ve hatırlayın iktidarda o zaman evvelinde başlayan İstanbul'u alır, alan Türkiye'yi alır korkusuyla ilk seçimi tanımayan bir iktidar olmuştur. Tayyip Bey ve arkadaşları ilk seçimi hukuksuzca iptal etmişlerdi. İkinci seçimi tekrar kazandık. Aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde almış olduğumuz belediyelerle ilgili çok başarılı işlerin altına imza attık. ve 5 yıl sonraki seçimde de toplam belediye sayımızı 208'den 411'e çıkarttık. Başarılı olundu ki İstanbul'da 1 milyon farka çıktı. Ankara'da bir milyon farka çıktı. Yani bu belediyelerde, diğer illerde hakeza öyle buralarda iddia edildiği gibi yolsuzluklar, kötü yönetim, istismarlar olsaydı milletin hakemliğiyle böyle sonuçlanmazdı" ifadelerini kullandı.

'İKTİDARIN HALK OYUNA RAĞMEN GİTMEMEK İÇİN DİRENDİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ'

Emre, CHP'li belediyelerde güçlü belediyeciliğe devam edeceklerini ifade ederek, "Sosyal hizmetlerimize devam edeceğiz. Büyük bir kararlılıkla almış olduğumuz yerlerdeki emanete sahip çıkacağız. Belediyecilik hizmeti eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yürümesi için her türlü çabayı yapacağız. İkinci olarak biz bu saldırılar karşısında bir hukuk ekibi oluşturmuştuk. Kapsamlı bir şekilde hukukçular sürekli olan biteni raporladı, gerçeği bizlerle paylaştı. Orada bir güncellemeye gideceğiz. Yeni bir hukuki destek ve izleme grubu oluşturacağız. ve bir hukuki rehberlik ve raporlama bunun yetişimini yapacağız. Biz bütün bu saldırılar karşısında gerek partinin yetkilileri, gerek partinin seçmenleri, üyeleri büyük bir kararlılık ve bütünlük içerisinde cesaretle bize karşı yürütülen ve ülkedeki esasında milli iradeye yönelik tehdide karşı, darbe girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. En son gerçekleştirdiğimiz kurultay sonrasında parti yönetiminde diğer partilerle ilişkileri sağlayacak görüşmeler ve iletişimi sağlayacak bir genel başkan yardımcılığı oluşturulmuştur. Biz bunu içinde bulunduğumuz dönem için önemsiyoruz, çünkü burada farklı görüşlerin bir siyasette olduğu gibi yarışmasından ziyade mevcut iktidarın halk oyuyla iktidara gelen iktidarın halk oyuna rağmen gitmemek için direndiği bir dönemdeyiz. O nedenle Türkiye'de cumhuriyete sahip çıkanların, demokrasinin varlığına inananların, tüm siyasi partilerin bir arada ittifak içerisinde hareket etmesi önemli bu kapsamda da bazı çalışmalar içerisinde olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahaya iniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, 4 Mayıs günü itibarıyla 81 ilde saha çalışmasına başlayacak. Halkımızla buluşacağız ve ülkenin gerçeklerini anlatacağız. Yaşadıklarımızı birinci elden kendileriyle paylaşacağız. Sandıklarda görevli olarak 196 bin sandık görevlimiz var. Bu 196 binin önemli bir kısmını güncelledik. 186 binin tekrar görev yapacak şekilde iletişime geçildi, görevlendirmeler yapıldı. Bunlar içerisinde de 106 bin sandık görevlisi kendi sandık saha bölgesi içerisinde görevlendirilen arkadaşlarla birlikte aktif bir şekilde saha çalışmasına katılacak. ve bunun bir sonraki seçime kadar sürmesini hedefliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yüz binlerce görevlisiyle birlikte 81 ilde bir dahaki seçim ortamına kadar ki biz bir an evvel seçimin gelmesi için de gerekli çalışmayı, çabayı sergilemeye devam edeceğiz, orada sandık görevlilerimizle birlikte, parti yetkililerimizle birlikte emanetin asıl sahibine gerçekleri anlatacağız" dedi.

'ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Cumhuriyeti Halk Partisi olarak asla durmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini ifade eden Emre, "Asla boyun eğmeyeceğiz. Elbette bu yolda belki de bedel ödeyenler olacak; bundan önce olduğu gibi. Partimize yönelik farklı saldırılarda olabilir. Ama tüm bunlar karşısında cesaretle adalet için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim karşılaştığımız arkadaşlarımızın karşılaştığı suçlamalardan biri ne dediğimiz de; 'Efendim bizi zorla bağış yaptırdılar, belediyeye yönelik zorla bağış yaptırdınız.' Biz de burada baktık. Rakamlara ve Sayıştay denetim raporlarına göre 2024 yılına baktığımız zaman en fazla bağış alan belediyeler hangileri? Bütçe gelirine oranla birinci sırada Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüzde 20,52. Sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 7,6. Hatay yüzde 4,7. Böylesine bir ortam içerisindeyiz ki böyle bir dönemde insanların bizim yönettiğimiz belediyelere bağış yapmaya dahi çekindiği bir dönem. Buna karşı Ankara Belediyesi'ne bağış oranı nedir? 0,03. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 0,01. Öyle ya yani diğer belediyelerimizde de durum bundan daha farklı değil. Hani zorla bağış yapıldığı iddiası, suçlama. ve bunun üstüne de şöyle bir algı da yayılmaya çalışılıyor. Efendim bir yargı sanki tarafsız, bağımsız, herkese eşit muamele yapılıyor. Efendim işte Adalet ve Kalkınma Parti'li belediyelere de yönelik soruşturma izinleri veriliyor. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Buradan bir kez daha soralım. Sabahın köründe dörtte beşte evi basılan, koluna polis giren dört gün gözaltında tutulan iddianamesiz içeride bir yıldan daha fazla yatan hangi Adalet ve Kalkınma Parti'li Belediye Başkanı var. Tek bir tane var mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı