CHP'li Murat Emir: Bambaşka bir yola çıkıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Biz yeni bir yolculuğa çıkmak için resmi işlemleri sürdürüyoruz. Şu anda arkadaşlarımızın katılımları, resmi işlemler devam ettiği için giderek büyüyen ve meydanlarda milletten aldığı destekle görüldüğü gibi milletvekili grubumuzla bambaşka bir yola çıkıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, bugün gerçekleştirdikleri kapalı grup toplantısı ile ilgili, "Bu kapalı grup toplantısında özellikle grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliği ile alındı, bunun ötesinde de başka bir karar almadık. Bu grup toplantısı olağan, prosedürün tamamlanmasını gerektiren kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Dolayısıyla bunları yapmak gerekiyordu, bu işlemleri oy birliği ile tamamladık" dedi.

'BAMBAŞKA BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

CHP'lilerin ayakta durmaya devam ettiğini söyleyen Emir, "Dolayısıyla biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü mücadeleyi, hukuki başvuruyu, siyasi başvuruyu yaptık. Ancak yaptığımız her bir girişim; AKP yargısının ve ona bel bağlayıp genel merkezdeki fiili işgali sürdüren bir avuç kifayetsiz muhterisin koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu nedenle biz yeni bir yolculuğa çıkmak için resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizlerle paylaşacağımız somut bir tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Ama bilinmelidir ki, bu süreç bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek, umutlandıracak bir noktaya kısa sürede gelecektir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını ve somutlaşacağını bilsin. Herkesin içi rahat olsun, şu anda arkadaşlarımızın katılımları, resmi işlemler devam ettiği için giderek büyüyen ve meydanlarda milletten aldığı destekle görüldüğü gibi milletvekili grubumuzla bambaşka bir yola çıkıyoruz" diye konuştu.

'PARADAN ÖNCE KONUŞMAMIZ GEREKENLER VAR'

Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni kurulacak partiyle ilgili değerlendirmeleri ve milletvekili sayısı kadar Hazine'den pay aktarılması yönündeki açıklamasına ilişkin, "Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakının bir parçasıdır. Eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir ama konunun paradan öte tarafı var. CHP bölünmeye çalışılırken, kadrolarının bir bölümü iftiralar, gizli tanıklar üzerinden cezaevlerinde tutulurken, bırakın yargılamayı Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi TRT'den yayınlanmasını, Sayın İmamoğlu'nun, 14 ay cezaevinde tuttukları bir kişinin 14 saat dahi savunma yapmasına izin verilmezken ve CHP'ye böylesi kirli operasyonlar yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır. Biz elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardımı almak isteriz ancak paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Keşke Sayın Bahçeli'nin müdahalesi onlar için olsaydı diyerek sitem ederiz" dedi.

'YOLUMUZA BAKIYORUZ'

CHP üyelerinin istifalarına ilişkin konuşan Emir, "Dolaşımda bazı rakamlar var ama bizim kesin rakamları bilmemiz olası değil. Çünkü o veriler bir başkasının elinde. Biz milletimize bakıyoruz. Siyasete, sokağa, insanlara baktığınızda neyin ne olduğunu, partimizin bölünmediğini, güçlü bir başlangıç yaptığını ve çok yakın bir zamanda milletvekili grubu olarak çok güçlü bir başlangıçla yolumuza devam ettiğimizi göreceksiniz. Yapılan her türlü spekülasyon, genel merkezden yapılan algı, yanıltma çabalarının saatler içerisinde darmaduman olduğu malumdur. Onları algı operasyonlarıyla, iftiralarıyla, yanlışlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz önümüze bakıyoruz, iktidar yolculuğumuza odaklanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı