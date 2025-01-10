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CHP'li Başarır kırmızı kart çağrısını eleştiren sanatçılara kırmızı kart gösterdi

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CHP lideri Özel'in saat verip büyük bir sürpriz yapacağını duyurmasının ardından emekli ve asgari ücretlileri iktidara kırmızı kart göstermeye davet etmesine tepkiler sürüyor. CHP'li Ali Mahir Başarır, bu yönde eleştiride bulunan sanatçılara sitem ederek, "Onlara da ben kırmızı kart gösteriyorum. Aydın olmak sadece muhalefeti eleştirmekle olmuyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saat verip "Büyük sürprizlerim olacak" demişti. Özel, açıklamasının ardından herkesin merakla beklediği Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde emeklilere ve asgari ücretlilere, "iktidara kırmızı kart gösterme" çağrısı yapmakla yetinmişti. Beklentileri karşılayamayan Özel, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda tepki topladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sanat dünyasından konuya ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi.

"AYDIN OLMAK MUHALEFETİ ELEŞTİRMEKLE OLMUYOR"

Halk TV ekranlarında konuşan Başarır, Özel'in çağrısını eleştiren sanatçılara "Onlara da ben kırmızı kart gösteriyorum." dedi. Başarır, "Olumlu eleştiri yapanlara hiçbir şey söylemiyorum, beğenmeyebilir. Ama bazı sanatçılar beni çok üzdü. Onlara da ben kırmızı kart gösteriyorum. Mesela miting yaptık, Tweet atıyorsunuz. Niye gelmediniz Ankara'ya asgari ücret için. Hiçbiri gelmedi. Aydın olmak sadece muhalefeti eleştirmekle olmuyor. Gelin, beraber yürüyelim." diye konuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YABANCI HAKEM GÖNDERMESİ

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in çağrısını tiye alarak, "Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum." demişti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız." demişti. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü toplu açılış töreninde konuşan Özel, "Bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar, Türkiye'nin umududur. Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan, daralan, kartı çıkarın, karşınızda biri daha olacak. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin. Bu kart, Türkiye İttifakı'nın bayrağıdır, bu kart halkın iktidarının müjdeleyicisidir." demişti.

CHP'li Başarır kırmızı kart çağrısını eleştiren sanatçılara kırmızı kart gösterdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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