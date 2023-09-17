CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oluyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Amasya İl Kongresi'nde Türkiye'deki gelir adaletsizliğine dikkat çekerek, bu düzeni değiştirmenin CHP'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Nazlıaka, yerel seçimlerde sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halka dokunarak, icracı bir pozisyonda gösterilebileceklerini ifade etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Amasya İl Kongresi'nde; Türkiye'deki gelir adaletsizliğiyle ilgili "Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oluyor. Altta kalanın canı çıksın yaklaşımı ile ülke yönetiliyor. İşte bu düzeni değiştirmek de gene bizlerin elinde. CHP olarak dedim ya bizlere çok önemli sorumluluk düşüyor diye, bunu yerel seçimlerde çok güzel uygulamalarla, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile halka dokunarak, icracı bir pozisyonda gösterebiliriz" dedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Amasya İl Kongresi'ne katıldı. Nazlıaka burada yaptığı açıklamada, AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin ikiye bölündüğünü belirterek, "Bir vatandaşın Türkiye'si var, bir de sarayın Türkiye'si var. Vatandaşın Türkiye'si ile sarayın Türkiye'si birbirinden çok farklı. Sarayın Türkiye'sinde doğal gaz faturasını nasıl ödeyeceğim derdi yok. Sarayın Türkiye'sinde elektrik fiyatlarına zam geldi, gıdaya zam geldi derdi yok. Yan köydeki akrabamı ziyarete gidecektim, akaryakıta yine zam geldi, ben ne yapacağım diye bir endişe yok. Gene sarayın Türkiye'sinde o şaşalı ışıklardan, gençlerimizin hissettiği gibi geleceksizlik kaygısı hissedilmiyor. Onlar bunu duymuyor. Sarayın Türkiye'sinde emeklinin, emekçinin karnının gurultusu da duyulmuyor. Sarayda bir dakikada 2,5 emekli maaşı kadar harcama yapılıyor" diye konuştu.

"DOĞRU ADAYLARI BELİRLERSEK, İNANIRSAK KAZANIRIZ"

Nazlıaka, "Sarayda oturanlar halkın elini tutabilir mi, ne hissettiğini hissedebilir mi, sizlerle aynı duyguları paylaşa bilir mi" diye sorarak, CHP'ye tarihsel sorumluluk düştüğünü söyledi. Nazlıaka, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından "hayal kırıklığı yaşadıklarını" kaydederek, "Hepimiz sarsıldık, gerçekten çok yoğun duygular hissettik. Ama şimdi önümüzde önemli bir seçim daha var. 6 ay sonra gerçekleşecek olan bir yerel seçim var. İşte bu yerel seçime birlik ve beraberlik içinde odaklanırsak, doğru yöntemlerle doğru adayları belirlersek, çalışırsak, inanırsak kazanırız" dedi.

Nazlıaka, karma eğitimin tartışmaya açılmasına da değinerek, "Tam 102 yıldan da daha geriye götürmek istiyorlar bizi arkadaşlar. Karma eğitimi tartıştırmak ne demek? Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Nazlıaka, Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğratılmasına tepki göstererek "İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz. Ama biz AKP'nin bu davaya nasıl baktığını, 2012 yılındaki bir başka Madımak davasında zaman aşımı kararı verildiğinde 'Milletimize hayırlı, uğurlu olsun' diyen dönemin Başbakanından biliyoruz zaten. Buradan şunu da söyleyelim, değil 30 yıl, 3 bin yıl geçse de Sivas'ın ışığı asla sönmeyecek" diye konuştu.

"ALTA KALANIN CANI ÇIKSIN"

Nazlıaka, Türkiye'de gelir adaletiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oluyor. Altta kalanın canı çıksın yaklaşımı ile ülke yönetiliyor. İşte bu düzeni değiştirmek de gene bizlerin elinde. CHP olarak dedim ya bizlere çok önemli sorumluluk düşüyor diye, bunu yerel seçimlerde çok güzel uygulamalarla, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile halka dokunarak, icracı bir pozisyonda gösterebiliriz. Şu anda nüfusun yarısından fazlasını CHP'li belediyeler yönetiyor ama bunu daha da artırabiliriz."