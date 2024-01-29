CHP'nin İzmir adayı belli gibi! Özgür Özel, Cemil Tugay ile görüştü: Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz

CHP'nin yaklaşan yerel seçimler için İzmir adayı hala belli olmamışken siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan iddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi.

ÖZEL, CEMİL TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İzmir adayıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Saymaz, CHP lideri Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dediğini yazdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

TUNÇ SOYER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmaktır. Tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.