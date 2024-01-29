Üye Girişi
Haberler

CHP'nin İzmir adayı belli gibi! Özgür Özel, Cemil Tugay ile görüştü: Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili siyaset kulislerini hareketlendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan gelişmeye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dedi.

CHP'nin yaklaşan yerel seçimler için İzmir adayı hala belli olmamışken siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Kulislerde yer alan iddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi.

ÖZEL, CEMİL TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İzmir adayıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Saymaz, CHP lideri Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK'ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi'nde karar bağlayacağız." dediğini yazdı.

CHP, İzmir adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı düşünüyorKarşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

TUNÇ SOYER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmaktır. Tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cemil Tugay Tunç Soyer Özgür Özel İzmir Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title