CHP Heyeti HDP'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, bayramlaşmak için HDP'yi ziyaret etti. Heyet, kamu güvenliği ve temel hak ve özgürlüklerin kesiştiği noktaların sınırının hukuk ile çizilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi heyetleri de HDP'yi ziyaret etti ve demokratikleşme için mücadele eden partilerden halkların beklentilerinin olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, bayramlaşmak için HDP'yi ziyaret etti. Emre, "Dünyada çok tartışılıyor: Kamu güvenliği kavramı ile temel hak ve özgürlüklerin kesiştiği noktalar, bunun sınırı nasıl olur, nerede olur; diye. Otoriter bir anlayışa sahip yönetimler; partiler olur, liderler olur; verdikleri kararların meşruiyetini hep karşıyı suçlamada arıyor. Bu sınırın hukuk ile çizilmesi herkesin temel arzusu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları üyesi Dilara Dalbudak'tan oluşan heyet; bayramlaşmak için HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP Heyetini; HDP MYK üyesi Elif Bulut, Yeşil Sol Parti PM Üyesi Mete Elçi ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk karşıladı.

Elif Bulut, "Özgürlüklerimizin bu kadar gasp edildiği, gasp edilmeye devam ettiği; insanların iki cümle kurdu diye tutuklandığı, gözaltına alındığı bir süreç yaşadık, yaşıyoruz da… İşte en son Merdan Yanardağ…Ülkeyi böyle yönetmeye çalışmaları: O yoğun baskıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici ne varsa uygulamaya çalıştıkları… Aile deyip, LGBTİ'lerin özgürlüklerini kısıtlayan, aile deyip kadının özgürlüklerini kısıtlayan, aile deyip toplumsal yapıya müdahale eden bir kat var önümüzde. Ama bu hattı aşma yolu, demokratik ve eşitlikçi mücadeleyi büyütmekten geçiyor" dedi.

Zeynel Emre ise "Dünyada da çok tartışılıyor: Kamu güvenliği kavramı ile temel hak ve özgürlüklerin kesiştiği noktalar, bunun sınırı nasıl olur, nerede olur; diye. Otoriter bir anlayışa sahip yönetimler; partiler olur, liderler olur; verdikleri kararların meşruiyetini hep karşıyı suçlamada arıyor. Bu sınırın hukuk ile çizilmesi herkesin temel arzusu. Bu sınırın, evrensel hukuk ile çizilmesi. Aksi halde, Türkiye gibi 85 milyon bir arada huzur, barış içinde yaşaması için temel kaygının bu olması lazım" diye konuştu.

"DEMOKRATİKLEŞME İÇİN MÜCADELE EDEN PARTİLERDEN HALKLARIN ÇOK ŞEY BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Gelecek Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Seyrangül Neslihanoğlu ve Hasan Gürbüz ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkan Yardımcısı Alpaslan Ziya Arslan'dan oluşan heyetle HDP'yi ziyareti etti.

HDP MYK Üyesi Elif Bulut, seçim döneminde yaşanan kutuplaşmaya dikkat çekti. Bulut, sıkıntılı bir sürecin yaşandığını; ancak bayram vesilesi ile insanların birbirine daha fazla yakınlaştığını ifade etti. Kutuplaşmaya karşı kurulacak her sözün büyük bir karşılığı olduğunu belirten Bulut, "Demokratikleşme için mücadele eden partilerden halkların çok şey beklediğini gördük. Bayramın da buna vesile olmasını umut ediyoruz" dedi. Neslihanoğlu da kutuplaşmaya dikkat çekerek, bayramların kutuplaşmanın önüne geçilmesinde çok önemli olduğunu söyledi. Neslihanoğlu, "Bu ziyaretler güzel şeyler. Keşke daha sık yapabilsek. Sizi ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"SİYAH-BEYAZ DEĞİL, HAYATIN GRİ TONLARI DA VAR"

HDP'yi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilli Mehmet Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Genel İdare Kurulu Üyesi M. Fatih Akdağoğlu'ndan oluşan heyet de bayramlaşmak için ziyaret etti. Elif Bulut, Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bulut, halkın değişim ve dönüşüm talebine karşın iktidarın kutuplaştırmayı ve anti-demokratik uygulamaları artırdığını belirterek, "Buna karşı halklar direnç gösteriyor, birlikte mücadeleyi geliştiriyor. Bizim de mücadelemiz yaşanabilir bir ülke kurmak içindir. Hepimize bu anlamda çok iş düşüyor" dedi. Saadet Partili Mehmet Kaya da konuşmasında kutuplaştırma ve ayrıştırmaya dikkat çekti. Nefret ve kinin arttığını dile getiren Kaya, "Konuşamadığınız takdirde sorunları çözme durumu ortadan kalkıyor. Siyah-beyaz değil, hayatın gri tonları da var. En azından bayram günlerinde bir araya gelmek önemli. Sizin ve parti üyelerinin bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.