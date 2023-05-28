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CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den "Güvenliği sağlayın" çağrısı

Politika Haberleri

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini açıkladı. CHP'den art arda tepkiler gelirken sağlık durumu iyi olan Şeker, "Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi." dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidiyor. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ülke genelinde sandıklar takip edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini öne sürdü. Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."

Darp edilen Ali Şeker hastanedeki tedavisinin ardından şunları söyledi: "Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım. Ben savcılığa şikayetlerimizi veriyoruz, tutanakla ilgili işlemleri de yapıyoruz. Bize linç girişimi oldu. 30 kişilik bir grup biz sandık görevlilerine linç girişiminde bulundu. Biz gözlemci olarak oradaydık. Burnumuzda filan darp izleri var. Sandığa sahip çıkın. Biz demokrasiyi korumak için mücadele ediyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na sesleniyorum. Şanlıurfa'da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi'dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı'dır!" dedi.

Tanal ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şu an Karaali'de bekliyoruz. Bana yönelik de saldırı oldu. Burada devlet zafiyeti var! Tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız!"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi

CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den 'Güvenliği sağlayın' çağrısı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Özgür Özel Seçim 2023 Şanlıurfa Ali Şeker Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ARSLAN HAN:

Başlamışlar manipülasyona

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recep kaya:

YA ÖZEL ARKADASLA NELOR ÖZEL İLGİLENİN SAYIN GAZİOSMANPASALI BÜYÜĞÜM İLTİMAS GECİN SU ARKADASA BİZ KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN FERAGAT EDİYORUZ

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Gökhan Altaylı:

Seçimi kaybedeceklerini anlayınca mağduriyet edebiyatı yapmak için böyle bir tiyatro hazırladılar. Özgür özel, bu işler sahte traktör vaatlerine benzemez. Kaybedeceksiniz ve hüsrana uğrayacaksınız. Hiç boşuna ucuz tiyatro yapmayın.

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