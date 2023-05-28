CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den 'Güvenliği sağlayın' çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini açıkladı. CHP'den art arda tepkiler gelirken sağlık durumu iyi olan Şeker, "Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi." dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidiyor. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek.

"DARBEDİLDİ, TELEFONLARI KIRILDI"

Ülke genelinde sandıklar takip edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini öne sürdü. Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı." dedi.

"CAN VE SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."

ŞEKER: KADINLARIN BİR TANESİ OY KULLANMAYA GELMEDİ

Darp edilen Ali Şeker hastanedeki tedavisinin ardından şunları söyledi: "Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım. Ben savcılığa şikayetlerimizi veriyoruz, tutanakla ilgili işlemleri de yapıyoruz. Bize linç girişimi oldu. 30 kişilik bir grup biz sandık görevlilerine linç girişiminde bulundu. Biz gözlemci olarak oradaydık. Burnumuzda filan darp izleri var. Sandığa sahip çıkın. Biz demokrasiyi korumak için mücadele ediyoruz."

TANAL DA VALİLİĞE VE EMNİYET'E SESLENDİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na sesleniyorum. Şanlıurfa'da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi'dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı'dır!" dedi.

Tanal ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şu an Karaali'de bekliyoruz. Bana yönelik de saldırı oldu. Burada devlet zafiyeti var! Tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız!"