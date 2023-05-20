CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Teröre karşı olmayandan devlet adamı olmaz'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürürken terör konusunu eleştirdi ve PKK, IŞİD, FETÖ, Hizbullah gibi örgütleri kınadı. Ayrıca, Meclis'e sokulan Hizbullah'ın ve AK Parti'nin teröristlerle işbirliği yaptığını iddia etti. Altay, ayrıca, Erdoğan'ın af teklifleri ve mülteci politikalarını da eleştirdi.

EDDA SÖNMEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da; "Türk bayrağını kabul etmeyenleri Meclis'e taşıyanların Allah belasını versin. Pkk, IŞİD, FETÖ, Hizbullah bunların hepsi el kanlı terör örgütüdür ve bunların hepsi, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında bu milletin tepesine kabus gibi çökmüştür. PKK ile düşüp kalkan biri varsa Ak Parti'dir. FETÖ ile devletin başına bela eden devletin en mahrem odasını, kozmik odayı FETÖ'ye teslim eden Erdoğan'dır. Şimdi Hizbullah'ı Meclis'e sokan da Erdoğan'dır. Teröre karşı olmayandan devlet adamı olmaz. PKK'nın, FETÖ'nün kökünü kazımak Bay Kemal'e nasip olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altay, bugün; Büyükçekmece'deki Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi'nde muhtarlarla ve Sinop Dernekleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de eşlik ettiği ziyarette Altay, iktidarı terör tartışmaları üzerinden eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

"BU YALANLARA DAHA FAZLA İNANMAYIN: Abdullah Öcalan için Erdoğan'ın af yetkisini kullanabileceğini söyleyen CHP'li değil. AK Parti Milletvekili Önder Aksakal, 10 gün önce söyledi. Kimmiş Apo'yu affedecek? CHP ile ilgili bu karalamaları yaptılar. Erdoğan'ın 2003'te ve 2009'da iki tane af teklifi var, Apo ile ilgili; Meclis'e getirdiği af teklifi var. Bu yalanlara daha fazla inanmayın. Gaffar Okkan'ı bilen var mı? Türkiye'deki ülkücülerin de devrimcilerin de sevgilisi; Kürt'ün de, Türk'ün de sevgilisi… Gaffar Okkan'ı kim katletti, Hizbullah. Erdoğan, AK Parti listelerine 4 tane Hizbullahçı'yı koydu, milletvekili yaptı. Ak Parti'ye mühür bastınız ya ayın 14'ünde. Gaffar Okkan'ın katilleri mebus olsun diye mühür bastınız ya, Allah affetsin. Öyle yaptınız.

MECLİS'TE 4 TANE HİZBULLAHÇI VAR: Şu anda Meclis'te 4 tane Hizbullahçı var. Bunlar Türk bayrağına karşı, Türk bayrağını kabul etmiyorlar. Programlarını yazmışlar. HÜDA- PAR'ın Genel Başkanı, 'Hizbullah terör örgütü değildir' diyor. Gaffar Okkan'ı öldürenleri terörist saymıyor ve gittiniz, bunlara oy verdiniz. 'Abdullah Öcalan'ı Erdoğan affeder mi, vallahi de eder' diyor Önder Aksakal, AK Parti milletvekili. Gittiniz, oy verdiniz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Cenab- ı Allah, her günahı affeder de kul hakkı yiyeni affetmez.

10 MİLYON SURİYELİYİ TÜRKİYE'YE BAY KEMAL SOKMADI: Bir de mülteci meselesi var. 10 milyon Suriyeliyi, Afganlıyı, Afrikalıyı Türkiye'ye Bay Kemal sokmadı. Erdoğan soktu. Şimdi hala arkalarında duruyor. 'Onları hiçbir yere göndermeyeceğiz' diyor. Biz de diyoruz ki, geldiğimiz gün hepsini tıpış tıpış memleketlerine geri göndereceğiz. 17 yaşındaki kızınızı akşam 6'dan sonra bakkala makarna almaya gönderebiliyor musun, gönderemiyorsun. Niye, Suriyeliden, Afganlıdan korkuyorsun. Genç kızlarımız da bunu hak etmiyor. İyi niyetiyle, samimiyetiyle, inancıyla oynamak, Allah ile aldatmakla aynı şeydir. Ben belki 5 vakit namaz kılamıyorum, cumadan cumaya camiye gidiyorum. Onlar 5 vakit kılıyor ama Allah ile aldatıyor. Aldanmayın diye söylüyorum.

HİZBULLAHÇILAR, YEMİN METNİNİ KABUL ETMİYOR: Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kamu binalarından kaldıranlardan milliyetçi olur mu?.. Andımızı kaldıranlardan milliyetçi olur mu? Andımızı kaldırandan, TC'yi kaldırandan alacak milliyetçilik dersimiz yoktur. Türk bayrağından rahatsız olan, Türk milleti ifadesinden rahatsız olduğu için yemin törenini seçim sonrasına erteleyenlerden alacak milliyetçi dersimiz yoktur. Meclis'in normalde, salı günü yemin için toplanması lazım. Niye toplanmıyor? AK Parti içindeki Hizbullahçılar, o yemin metnini kabul etmiyor, etmeyecekler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine etkisi olmasın diye yemin törenini ayın 30'una ertelendi.

PKK İLE DÜŞÜP KALKAN BİRİ VARSA AK PARTİ'DİR: Yazıklar olsun. Türk bayrağını kabul etmeyenleri Meclis'e taşıyanların Allah belasını versin. PKK, IŞİD, FETÖ, Hizbullah… Bunların hepsi el kanlı terör örgütüdür ve bunların hepsi, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında bu milletin tepesine kabus gibi çökmüştür. Bunları temizleyecek tek siyasi parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunların kökünü kazımaksak da namerdiz. Ama Erdoğan'a göre PKK, işine gelince oturulup konuşulan bir parti. Oslo'da, Dolmabahçe'de, Habur'da görüştü PKK ile Erdoğan. Sonra da bizle PKK arasında ilişki kurmaya çalışıyor Erdoğan. PKK ile düşüp kalkan biri varsa AK Parti'dir.

TERÖRE KARŞI OLMAYANDAN DEVLET ADAMI OLMAZ: FETÖ'yü devletin başına bela eden; devletin en mahrem odasını, kozmik odayı FETÖ'ye teslim eden Erdoğan'dır. IŞİD'in bu kadar güçlenmesi, palazlanması, Türkiye'de 70 vilayette uyuyan hücrelerinin olmasını sağlayan da Erdoğan'dır. Şimdi Hizbullah'ı da Meclis'e sokan Erdoğan'dır. Nereden gelirse gelsin, ne amaçla olursa olsun; teröre karşı olmayandan insan olmaz. Teröre karşı olmayandan adam olmaz. Teröre karşı olmayandan devlet adamı olmaz. PKK'nın kökünü kazımak, Hizbullah'ın kökünü kazımak, FETÖ'nün kökünü kazımak, IŞİD'in kökünü kazımak Bay Kemal'e nasip olacak. Çatlasa da patlasa da."

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