CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu'nda ağaç kıyımını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, "Siz de kendinizi sözde milliyetçi, muhafazakar adlandırıyorsunuz ya. Siz ağacı, kuşu, sincabı, taşı toprağı muhafaza edeceğinize beşli çetenin parasını muhafaza ediyorsunuz. Siz kendinize milliyetçiyim diyorsunuz ya, milliyetçilik beşli çeteye arka çıkarak değil bu ülkenin ağacını, taşını, toprağını, suyunu, havasını koruyarak olur" dedi. AKP Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i eleştiren Köksal, "Madem bu kadar başarılıydınız, niye bakanlıkta kalmadınız, niye bakanlıktan affedildiniz" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP'nin talebi üzerine Akbelen'deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu'na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AKP'li milletvekillerine "Siz de kendinizi sözde milliyetçi, muhafazakar adlandırıyorsunuz ya. Siz ağacı, kuşu, sincabı, taşı toprağı muhafaza edeceğinize beşli çetenin parasını muhafaza ediyorsunuz. Siz kendinize milliyetçiyim diyorsunuz ya, milliyetçilik beşli çeteye arka çıkarak değil bu ülkenin ağacını, taşını, toprağını, suyunu, havasını koruyarak olur. Siz kendinize milliyetçiyim diyorsunuz ya, milliyetçilik kendi vatandaşının feryadına kulak tıkayarak değil, onun sesine ses, mücadelesine nefes olarak olur. Milliyetçilik yandaş müteahhidin kesesine değil, milliyetçilik Akbelen'deki köylünün mücadelesine sahip çıkmakla olur" dedi.

AKP Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını eleştiren Köksal, şöyle devam etti:

"Bir de burada çıkmış sayın önceki bakan madem bu kadar başarılıydınız, niye bakanlıkta kalmadınız, niye bakanlıktan affedildiniz? İkincisi, burada çıkıp şu kadar ağaç diktim, bu kadar orman yaptım diyorsunuz. Siz bu zamlarla, bu hayat pahalılığı ile bu ülkeyi yaşanmaz hale getirerek, olsa olsa vatandaşın ocağına incir ağacı diktiniz" diye konuştu.

CEVİZLERİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer de AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in Genel Kurul'da zeytinyağı gösterdiğini anımsatarak "Dedi ki 'Bu zeytinler oralarda üretiliyor'. Arkadaşlar zeytinyağını bırakın, Akbelen İkizköy'deki cevizlerin haline bakın haline. Ben o zeytinyağını nereden getirdiniz bilmem ama ben size Akbelen'den ceviz getirdim. Buyurun, buraya koyuyorum. Afiyetle yiyin. Ben 10 gündür Akbelen'deyim. Marjinal diyorsanız, evet marjinalim. Ama şunu da bilin ki orada eli kınalı, başı yazmalı analara marjinal dedirtmem. Ben de çoluğumun çocuğumun geleceği için ormanına, suyuna, kurduna, kuşuna sahip çıkmak için 10 gündür oradayım. Daha da orada olacağım, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama orada silah yakalananı, sahte kimliği ispat etmezseniz, siz de namertsiniz" dedi.