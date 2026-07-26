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CHP'de grup başkanlığına Faik Öztrak seçildi

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CHP Grup Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Grup Başkanvekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşın Türeli seçildi.

CHP Grup Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Grup Başkanvekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşın Türeli seçildi.

CHP TBMM Grubu'nun kapalı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlendi.

Parti genel merkezindeki toplantıda, grup başkanlığı ve grup başkanvekilliklerinin belirlenmesi için sandık kuruldu. Toplantıya 39 milletvekili katılırken, 5 milletvekili ise yer almadı.

Grup başkanlığı için 2 isim aday oldu

Toplantıda, CHP Grup Başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol aday olarak yarıştı.

Oylamanın ilk iki turunda adaylar seçilmek için salt çoğunluğu sağlayamazken, daha sonra Erol'un adaylıktan çekildiği öğrenildi. Yapılan üçüncü tur oylamada Öztrak, CHP Grup Başkanlığına seçildi.

Grup başkanvekilliğinde 6 adaylı yarış

CHP kapalı TBMM Grup Toplantısı'nda, Grup Başkanlığı oylamasının ardından iki grup başkanvekilliği için de oylamaya gidildi.

Seçime, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Rahmi Aşın Türeli, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç katıldı.

Yapılan oylama sonucunda İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli CHP Grup Başkanvekili olarak seçildi.

Kaynak: AA
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