Haberler

İbrahim Kutluay ve Demet Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı

İbrahim Kutluay ve Demet Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı Haber Videosunu İzle
İbrahim Kutluay ve Demet Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının ardından yıllar sonra aynı tatilde buluştu. 2018'de 15 yıllık evliliklerini noktalayan eski eşler, çocukları İrem ve Ömer Kutluay ile birlikte Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden İbrahim Kutluay'ın valizleri taşıması da objektiflere yansıdı.

  • Demet Şener ve İbrahim Kutluay, 2018'deki boşanmalarının ardından 8 yıl sonra ilk kez çocuklarıyla birlikte aile tatiline çıktı.
  • Eski eşler, çocukları İrem ve Ömer ile Yunanistan'a gitmek üzere havalimanında görüntülendi.

2018 yılında 15 yıllık evliliklerini sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının ardından ilk kez çocukları İrem ve Ömer ile birlikte tatile çıktı. Eski eşler, yolculuğa çıkarken havalimanında objektiflere yansıdı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanmalarının üzerinden geçen 8 yılın ardından ilk kez ailece tatile çıktı. Çocukları İrem ve Ömer Kutluay ile birlikte Yunanistan'a gitmek üzere havalimanında görüntülenen eski eşler, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Objektiflere yansıyan görüntülerde İbrahim Kutluay'ın ailenin valizlerini taşıdığı görüldü. Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer ile sohbet ederek terminalde ilerlerken, aile bireylerinin keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

8 YIL SONRA İLK AİLE TATİLE

2018 yılında olaylı bir boşanma süreciyle yollarını ayıran Demet Şener ve İbrahim Kutluay, geçen süreçte çocukları için birçok kez bir araya gelse de ilk kez birlikte tatil planı yaptı. Yunanistan'a giden eski eşler, bu kez çocuklarıyla ailece yaz tatiline çıktı.

ÇOCUKLARI İÇİN ÖRNEK TABLO 

Boşanmalarının ardından dostane ilişkilerini sürdüren ikili, özellikle çocukları İrem ve Ömer'in özel günleri ile eğitim ve spor hayatlarında sık sık yan yana geliyordu. Bu kez birlikte tatile çıkmaları, magazin gündeminde "8 yıl sonra ilk aile tatili" olarak yorumlandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in halefi belli oldu! İşte yeni grup başkanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

Otoyolun ortasında akılalmaz anlar! Bir de paylaştılar
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi

Fenerbahçe'nin beklediği haber geldi
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı