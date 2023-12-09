CHP Genel Merkezi Balıkesir'de Aday Adaylarıyla Görüştü

CHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için Balıkesir'e gönderilen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 80 belediye başkanı aday adayıyla bir araya geldi. Akay, bölgede yapılan çalışmalara yoğun şekilde başladıklarını ve en iyi adayları belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

CHP Karabük Milletvekili Akay, Balıkesir'de başkan aday adaylarıyla bir araya geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay :

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni geçen dönem ittifakla girmiştik; çok az bir oyla kaybettik. Bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka almak istiyoruz"

BALIKESİR - 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP Genel Merkezi tarafından saha incelemesi için Balıkesir'e gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 80 belediye başkanı aday adayı ile bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP Genel Merkezi'nin Balıkesir'de adaylar ile görüşme için görevlendirdiği CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, bölgede çalışmalara yoğun şekilde başladıklarını belirterek, "Perşembe gününden itibaren Balıkesir hudutları içerisindeyiz. Bugün de Edremit'teyiz, Körfezdeyiz. 31 Mart'ta yerel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilleri ve bazı Parti Meclisi üyelerimiz görevlendirdi. Her birimiz Türkiye'nin 4 bir tarafına görev aldık. Biz de Hatay Milletvekilimiz Mehmet Güzelmansur ile birlikte bu görevlendirme neticesinde bölgede incelemelerimize, tetkiklerimize başladık. Amacımız burada bölgemizde, Balıkesir'de hem Balıkesir'i bütün ilçeleriyle beraber ve büyükşehirle beraber en iyi şekliyle temsil edecek aday adaylarımızla görüşmek ve burada adaylaşma süresi içerisinde de Balıkesir'de alabileceğimiz en yüksek oyu almaya çalışmak. Hakikaten çok çok önemli görüşmeler yaptık. Ben bu görüşmelerde bize yardımcı olan başta il başkanımız olmak üzere değerli vekilimiz Mehmet Güzelmansur vekilimizle, Hatay vekilimizle beraber ziyaretlerimizi yaptık. Bütün ilçe başkanlarına, yöneticilere, aday adaylarına teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"80 civarında aday adayıyla görüşmeler yaptık"

Edremit Körfez bölgesinde 80 belediye başkan aday adayı ile görüşme yaptıklarına belirten Akay "80 civarında aday adayıyla görüşmeler yaptık. Burada görüşmelerde mümkün olduğu kadar objektif sonuçları alabilmek, bölgeyi en iyi temsil edecek en iyi şekliyle çalışabilecek adayları belirlemeye çalışacağız. Adayların her biri birbirinden kıymetliydi. Burada kriter sadece tabii ki biz vekillerin yüz yüze görüşmeleri de değil, daha değişik kriterler de var. Kamuoyu yoklaması temayül ve halkın da görüşü çok çok önemli. Özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla da ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Bugün de bu görüşmelerimize yoğunluk vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, diyalogları çok önemli. Tabana dokunmak çok çok önemli" dedi.

"Balıkesir'de çok iyi sonuç almayı gayret edeceğiz"

Balıkesir'in önemli bir seçim noktası olduğunun altına çizen Cevdet Akay "Balıkesir çok çok önemli bir bölge, çok güzel bir bölge ve bizim de en kritik illerimizden biri. Balıkesir'de çok iyi sonuç almayı gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'ni geçen dönem ittifakla girmiştik. Çok az bir oyla kaybettik. Bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka almak istiyoruz. 9 olan belediye başkanlığı sayımızı da en az 15 çıkartma hedefimiz var. Hem mevcut belediyelerimizi korumak, üstlerine de mevcut belediyeleri ilave etmek. Ben inanıyorum ki bunu da bu bölge ziyaretlerinde de hissettim, gördüm. Adaylar, aday adayları çok kararlı ve istekli. Tabanda da bu istek ve arzuyu görüyorum. Bu çalışmaların neticesinde MYK'mız ve parti meclisimiz en düzgün adayları belirleyip sahaya en hızlı bir şekilde en süratle ineceğiz ve ülkemiz için, bölgemiz için Balıkesir'de görevli olduğum için de Balıkesir'den de başlamak üzere en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Ben bize güzel karşılık veren misafirperverlik yapan Balıkesirli hemşerilerimize de ayrıca özel teşekkürlerimi iletiyorum gerçekten" dedi.

"Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak bütün arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir çalışma dönemini geçirdik" diyen Akay, asgari ücretle ilgili de, "Asgari ücret çok yetersiz 11 bin 402 TL. bunun en az 22 bin TL olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Emekli maaşlarına da değinen Akay, "En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması olmazsa olmazımız" dedi.