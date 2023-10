CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, delegelerin parti ve ülke geleceğine odaklandığını belirtti

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, parti kurultayı öncesi bazı delegelerin kendilerine ne söylenirse onu yaptığı yönünde ithamlar duyduğunu belirterek, "Bizim delegemiz öyle kimin kulağına ne dediğine, çeşitli ilişki ağlarına, birtakım ilişki, düzlem ve düzenlemelere değil bu partinin ve ülkenin geleceğine, bu partinin bir daha muhalefette kalmamasına... Ne karar vermesi gerekiyorsa o kararı verir, arkasında durur." dedi.

İzmir programı kapsamında partisinin il başkanlığı binasının önüne gelen Özel'i, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu karşıladı.

Burada partililere seslenen Özel, İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'nin iktidar olması gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Özel, 5 Kasım'da yapılacak kurultayda 1200 delegenin oy kullanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı tartışmalar yapılıyor. Çok üzüldüğüm bazı ithamlarda bulunuluyor. Diyen var ki, ' İzmir'in delegesi askermiş, ne söylenirse onu yaparmış'. Vallahi doğru, İzmir'in delegesi de asker üyesi de asker, hepimiz askeriz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İzmir'in delegesinin de Van'ın, Antalya'nın, Tekirdağ'ın, Ankara ve İstanbul'un delegesinin de ortak özelliği şudur; şah damarında parti sevgisi ve Atatürk sevgisi atar. Bizim delegemiz öyle kimin kulağına ne dediğine, çeşitli ilişki ağlarına, birtakım ilişki, düzlem ve düzenlemelere değil bu partinin ve ülkenin geleceğine, bu partinin bir daha muhalefette kalmamasına... Ne karar vermesi gerekiyorsa o kararı verir, arkasında durur.

Lütfen sorun, Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir parti? Cumhuriyet'in 100. yılında umut için, bir daha bu parti muhalefette kalmasın diye, bu parti ayağa kalksın diye, sokak ne diyorsa, evladınız ne diyorsa, komşunuz ne diyorsa onun gereğini yapın. Bu partinin önünü açın."

Değişim ekibinin içinde sadece genç ve yeni yüzlerin bulunacağını belirten Özel, bu kadronun ülkeyi doğru okuyacağına, arı gibi çalışacağına ve 1970'lerde Bülent Ecevit ve kadrosu gibi başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da el ele kol kola yerel seçimler için çalıştıklarını, kurultaydan sonra da CHP'nin birlik içinde yoluna devam edeceğini söyledi.

Toplantıya CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan, Ednan Arslan, bazı ilçe belediye başkanları ile partinin Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.