CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin Tarihsel Önemi Üzerine Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sivas Kongresi, alınan kararlar itibarıyla bağımsızlığımıza, sonra da Cumhuriyet'imize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir." dedi.

Sivas'ta, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Özel, Mustafa Kemal'in İzmir'in işgalinden sonra uzun süredir niyetlendiği büyük yolculuğa 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan başladığını söyledi.

Mustafa Kemal'in başlattığı Milli Mücadele yolculuğunun ilk durağının 19 Mayıs'ta Samsun olduğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs günü çıktığı Samsun'dan Havza, Amasya, Erzurum'dan sonraki beşinci durağı Anadolu'nun tarihi kenti Sivas oldu. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal, ülkenin dört bir yanından gelen 41 delegeyle Sivas Kongresi'ni açtı. Sivas Kongresi, alınan kararlar itibarıyla bağımsızlığımıza, sonra da Cumhuriyet'imize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir. Bu kongre manda ve himayenin kabul edilemez olduğu fikrinin perçinlendiği ve kayda geçirildiği hem de milli istiklalin sağlanması için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunun teyit edildiği, vurgulandığı ve kayıt altına alındığı kongredir. Bölgesel değil, ulusal bir kongre hüviyetine sahip olan Sivas Kongresi'nin en önemli kazanımlarından bir tanesi, kendi bölgelerinde mücadele veren cemiyet, dernek ve bağımsız yapıların Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi olmuştur."

"Adımlarımızı, 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlara bağlılık içinde atıyoruz"

Sivas Kongresi'nin, bağımsızlıktan asla vazgeçilmediğinin dünyaya ilan edildiği kararların alındığı tarihi kongre olduğunu vurgulayan Özel, "Atatürk, yıllar sonra bu kongreyi şu sözlerle tanımlayacaktır, 'Bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararların verildiği yer, Sivas Kongresi'dir.' 105 yıl sonra bağımsızlığımıza giden bu taşların döşendiği, bu tarihi mekanlarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir günde yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Sivaslılarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu toplantıya benimle birlikte partimizin önceki genel başkanları Sayın Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Sayın Murat Karayalçın'ın da katılmış olmasını çok anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu'yu düşmandan temizleyip bağımsız bir devlet kuran yapının, Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolda Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüştüğünü anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Biraz önce çeşitli siyasi partilerin tarihi geçmişlerine yapılan atıflara katkı olarak buradan büyük bir onurla bir tarihi hatırlatmayı da ben yapmak istiyorum. Sivas Kongresi'nde, Anadolu'daki işgale karşı mücadele veren tüm yapılar, tüm dernekler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kurtuluşun, İstiklal Savaşı'nın nüvesini oluşturan, omurgasını oluşturan yapıdır ve bu yapı önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'nun şahit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçirecek ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak olan mücadeleyi başlatacak ve sürdürecek olan yapıdır. Bu yapı Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolda Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisinin 1927 yılında yapılan ve resmen birinci kongresi olarak açılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem açılışta, hem kongrede okuduğu büyük Nutuk'ta, Cumhuriyet Halk Partinin ilk kongresinin yapılmakta olan 1927 Kongresi değil, 4 Eylül 1919'da başlamış olan Sivas Kongresi olduğunu kayda geçirmiş ve büyük Nutuk'ta yer vermiştir. Bunu büyük onur, gururla buradan ilan etmek isterim ki bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlara bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor, bu yolda mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz, gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu, bizim tarihi sorumluluğumuzdur."

"Milletin temsilcilerinin müşterek kararları en büyük başarıları getirdi"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm kararları meclis yoluyla, meclis üyelerinin oylarıyla aldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bizimle birlikte bu törenlere başkanlık eden Sayın Meclis Başkanvekilimizin yönettiği pek çok oturuma iştirak etmiş. O'nun oradaki söze ve milletin vekilinin sözüne duyduğu saygıyı bir kez daha teyit ederek burada 8 gün boyunca 41 kişinin hiçbir süre kısıtlaması olmaksızın özgürce tartışmasının bir milli mücadelenin başlangıç fitilini ateşlediğini unutmayalım. Bazı günler Mecliste bir dakika için çıkan kavgaları, bazı günler Mecliste bazı sözlere duyulan tahammülsüzlükleri ve onu kaba kuvvetle bastırmaları... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gücünde, erkinde, vasfında birinin kendisine karşı kongreye başkan adayı sunanlara dakikalarca, saatlerce müzakere edip bütün kararları en sonunda oya sunarak aldığını görmek ve bir kişinin verdiği kararlarla değil de milletin temsilcilerinin verdiği müşterek kararın toplumda en üst rızayı doğurduğunu ve en büyük başarıları getirdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi delegelerini ve milli mücadele kahramanlarını minnetle anıyorum. Bugün burada bulunan bu tarihi güne 105. yılında tanıklık eden, iştirak eden herkesi yüreğimdeki vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle selamlıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlük halinde yüzyılları, bin yılları hep beraber yaşayacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum."