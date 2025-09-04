Özgür Özel: YSK'ye başvurumuz hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Hakkımızda asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında YSK'ye tam kanunsuzluk hali ile ilgili başvurumuz hazırlanmış durumda." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Dervişoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Özel, bir gazetecinin, 2017 referandumunun mühürsüz oylar nedeniyle geçersiz sayılabileceği tartışmalarını sormasına üzerine, şunları söyledi:

"Bu değerlendirme biraz muhakeme yeteneği olan, biraz hukuk bilen, hukuk sisteminin ve seçim hukukunun ne olduğunu bilen herkesin sağlıkla ulaşabileceği bir sonuca ulaşan bir değerlendirme. Bir asliye hukuk mahkemesinin CHP'nin geride bıraktığı ilçe seçimle ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) da itirazlarda karara bağlanarak kesinleşen kararından sonra bu seçimin iptal edilmesini, son derece sağlıksız, seçim hukukunu yok sayan, Türkiye'deki seçim hukukunu askıya alan, Türkiye'deki bütün asliye hukuk mahkemelerini YSK'nin temyiz mahkemesi haline getiren bir karar olarak görüyoruz.

İstanbul'daki kararı alan mahkeme, İstanbul'daki ilçe seçim kurullarına CHP'nin yürümekte olan takvimini durdurduğunu bildiriyor. İlçe seçim kurulları da diyor ki 'Kongre takvimi durduysa bu takvimi işletmemiz ancak YSK'nin yeni bir kararına bağlı.' Biz de tüm bu ilçeler açısından itiraz dilekçelerimizi YSK'ye vermek üzere hazırlık yapıyoruz. Hakkımızda asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında YSK'ye tam kanunsuzluk hali ile ilgili başvurumuz hazırlanmış durumda."

"Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor"

Özgür Özel, yargıdaki son gelişmelerin CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası hakkındaki kanaatini değiştirip değiştirmediği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor. Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürülecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum. Bu meseleden bir sonuç almak üzere birileri bunu tasarladıysa, bu tam bir felaket, tam bir facia. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem. Siyasetin böyle bir müdahalesi varsa... Kanunla ve vicdanla bir başına bırakılmış hukuk insanlarının böyle kararlar vermesi mümkün değil."

"Siyasi partilerin içleri, mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılıyor"

Dervişoğlu ise ziyaretinde, CHP'nin kuruluş haftasını tebrik ettiğini ev sahipliği için Özel'e şükranlarını sunduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını değerlendiren Dervişoğlu, "Siyasi birtakım kararların ortaya çıkardığı sonuçlarla karşı karşıyayız" diyerek, yaşanan tartışmaların Türk siyasetindeki gerilim ve kutuplaşmayı artırdığını dile getirdi.

Dervişoğlu, iktidarın siyasi tansiyondan siyasi rant devşirme eğilimini tercih ettiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bütün bu yaşananların hukuki temelde ele alınmadığına şahit oluyorsunuz ve mahkeme kararlarıyla partilerin iç meselelerine müdahil olunuyor. Siyasi partilerin içleri, mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılıyor. Geriye dönük seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar varken, YSK'nin almış olduğu kararlar varken, geriye dönüş iş ve işlemleri etkileyebilecek mahkeme kararlarının alınması, mahkemelerin siyasete dahil olmak ve vesayet altında kararların çıkmasına zemin hazırlamak gibi bir durumla karşı karşıya bulunduğumuz gerçeğiyle buluşturuyor bizi."

Bunu son derece tehlikeli bulduklarını vurgulayan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer seçim ve kongre sonuçlarıyla uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybetmesi gibi tehlikeli bir sonuç doğar ki bu demokrasimiz açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu iktidar içinde son derece tehlikeli bir durumdur. Şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse, Türkiye'deki sistem değişikliği, 2018 ve 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor. İktidarın baskısı ve yanlış uygulamalarıyla yaşama geçirilen bu tür müdahalelerin tehlikesine işaret etmekle yetiniyorum. Buna bir direnç gösterme ihtiyacı hasıl olursa hem şahsen hem İYİ Parti olarak bundan geri durmayız."

"Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse de her zaman hazırız"

Dervişoğlu, CHP'nin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin, bugün olduğu gibi bundan sonrası için de CHP'nin birliğine, bütünlüğüne ve kendi camiası içerisinde beraberliğine ihtiyacı vardır. Bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir CHP'nin hiç kimseye faydası yoktur. CHP'nin kendisi için kurulan bu tuzağa düşürülemeyeceği kanaatini taşıyorum. Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse de her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.