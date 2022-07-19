Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına Kılıçdaroğlu ve Akşener'den art arda tepki! Aynı vaatte bulundular

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmıştı. Bu kararın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar tarafından Danıştay'a iptal istemiyle dava açıldı. Danıştay ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin kararın iptal istemini reddetti. Öte yandan Danıştay, sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olduğunu vurguladı.

"BU ÜLKENİN DAHA BÜYÜK SORUNLARI VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında çalışmalarını gerçekleştirdi. Randevulu misafirlerini Meclis'te kabul eden Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti. Bu ülkenin daha büyük sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadesini kullandı.

"24 SAATTE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddine ilişkin, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" açıklamasında bulundu.

AKŞENER, KARARI SİYASİ BULDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Danıştay'ın sözleşmeden çekilmeyi hukuka uygun bulmasını eleştirerek kararın siyasi olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YAŞATACAK"

İktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dahil olacaklarını belirten Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" dedi.

Haberler.com - Politika