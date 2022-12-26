Kılıçdaroğlu'ndan 'ABD ve İngiltere'ye icazet almaya gitti' yorumlarına yanıt: Kuvayı Milliyeciyiz, izin almayız

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği "Milli Birlik ve Beraberlik" program düzenlendi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. CHP lideri burada geçtiğimiz aylarda yaptığı ABD ve İngiltere ziyaretlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

"KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "21. yüzyıl bilgi çağıdır. Bilgide ne kadar öndeyseniz dünyada da o kadar öndesiniz demektir. Bilginin değerini ölçen aslında sanayi devrimidir. Çin'le Amerika arasında bugün olan mücadele aslında kim yetenekli beyinleri kendisinde toplar yarışıdır. Benim MİT'e gidişim bu nedenleydi. İngiltere hem teknoloji hem sermayesi bulunan ülkedir. Biz bunun farkında olmazsak ülkemizi büyütemeyiz. Hepiniz cep telefonu kullanıyorsunuz ve hiçbirisi bizim üretimimiz değil. Biz katma değeri yüksek ürün üreten firmaların pazarı konumundayız. Amerika'ya ve İngiltere'ye giderken icazet almaya gidiyor dediler. Biz Kuvayı Milliyeciyiz biz kimseden izin almayız" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIZI KULLANABİLİRSEK O ZAMAN BÜYÜYEBİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu, birlik olmanın önemine değindiği konuşmasında "Bir olacağız beraber olacağız. Vatan ve bayrak bizim kırmızı çizgimizdir. Vatanı ve bayrağı ile sorunu olmayan herkes bizim kardeşimizdir. Herkesin düşüncesine ve kimliğine saygı duyarız ama vatanımız ve bayrağımız için yeri geldiğinde canımızı vermeye hazırız. Büyümekten ve kalkınmaktan söz ediyoruz. Türkiye eskiden çok daha güçlüydü. Milli kurtuluş savaşını verdiğimiz dönemde bütün mazlum ülkeler Türkiye'yi örnek aldırlar ve onlarda milli kurtuluş mücadelesi verdiler. Biz cumhuriyeti kurduğumuzda onlarda cumhuriyet kurdular. Şimdi biz şaha kalkma dönemindeyiz. Büyüyebilirsek, demokrasimizi güçlendirebilirsek eminim ki bütün bu dost ülkeler onlarda bizim gibi demokrasilerini geliştirecekler. Demokrasiyi geliştirebilmemiz için önce düşünce özgürlüğünü sağlamamız lazım. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir ülkeyi inşa etmek zorundayız. Yüce yaradanın bize verdiği en büyük hazine akıldır. Aklımızı kullanabilirsek o zaman büyüyebiliriz. Aklı kullanmak demek düşünceye saygı duymak demektir. Aklı zenginleştirmenin yolu eğitimden geçer. Eğitim ne kadar nitelikli ve kaliteli olursa aklımızı kullanmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ DEMOKRASİ"

Demokrasinin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Öncelikli hedefimiz demokrasi. Demokrasilerde hiçbir güç denetimsiz değildir. Ama dünyada bütün yetkiler tek kişiye devredilemez. Bizim tarihimizde de yoktur. Bir kişi olarak görülür ama orada da Aksakallılar vardır" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOCUKLAR GELECEĞİ YURT DIŞINDA ARIYOR"

Gençlere önem verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızın müthiş bir zekası var ama biz o zekayı eğitimle köreltiyoruz. Bizler babamızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir hayat standardına sahip olduk ama şu anda bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim almalarına karşın bizden daha kötü bir standartta yaşıyorlar bizim asıl sorunumuz bu. Bu çocuklar geleceği yurt dışında arıyor. Diyor ki burada benim asgari ücretle ev ve araba alma ihtimalim sıfır ama yurtdışında bunları yapabilirim öyleyse neden burada kalayım. Bakın İngiltere'nin vatandaşlık verme şartlarından birisi en iyi 20 üniversiteden mezun olursa vatandaşlık veriyor. Biz ise hiçbir şey sormadan 400 bin dolara ev aldıysa vatandaşlık veriyoruz. Türkiye'nin kendi gençlerine sahip çıkması lazım bu da yetmez dünyanın her yerinden yetenekli insanları buraya getirmemiz lazım. Bir örnek vereyim. Covid-19 aşısını bulan Türk asıllı iki Alman vatandaşı. Alman ekonomisine yaptıkları katkı 140 milyar doların üzerinde. Biz bunları Türkiye'de tutabilseydik bu parayı biz kazanacaktık. O yüzden eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin yeni bir anlayışla sandığa gitmesi lazım" ifadelerine yer verdi.