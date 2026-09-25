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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 günlük milletvekili kampı için Bolu'ya geldi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 günlük milletvekili kampı için Bolu'ya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı öncesi düzenlenen 3 günlük milletvekili kampı için Bolu'ya geldi. 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta yapılacak kampta mali piyasalar, yerel yönetimler ve dış politika gibi başlıklar ele alınacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı öncesinde düzenlediği 3 günlük milletvekili değerlendirme kampına katılmak üzere Bolu'ya geldi.

CHP Grubu'nu bir araya getirecek olan milletvekili kampı, 25-26-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan değerlendirme kampında; siyasi ahlak kanunu teklifi, mali piyasalardaki son gelişmeler, yerel yönetimler ve dış politika gibi Türkiye'nin gündemindeki birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile çalışmalarına başlayacak olan kampın ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılış konuşmasıyla devam edecek. Oturumların büyük bir bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği kampta, Kılıçdaroğlu'nun kapalı oturumda da milletvekillerine hitap ederek yeni yasama yılına dair stratejileri değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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