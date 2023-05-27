CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: 'Ölen bir kişiye seçmen kağıdı düzenlendi'

EDDA SÖNMEZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Ataşehir'de 5 yıl önce hayatını kaybeden vatandaş adına seçmen kağıdı düzenlendiğini açıkladı. Akkuş İlgezdi, "5 yıl önce ölen bir kişiyi nüfustan düşüremeyen AKP iktidarı, bir 5 yıl daha bu memleketi nasıl yönetecek? Özellikle deprem bölgesinde ve son 5 yılda, 10 yılda ölmüş kaç vatandaşımızla ilgili böyle bir seçmen kağıdı gitti, bunları bilmiyoruz. Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın seçimlere ve seçim sonuçlarının güvensizliğin nedenleri maalesef bunlardır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıl önce yaşamını yitiren Eşref Yağan için seçmen kağıdı hazırlandığını açıkladı. Yağan'ın oy kullanacağı yerin de Küçükbakkalköy Kemal Berkant Ortaokulu 2229 numaralı sandık olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU SEÇİMİN BÜYÜK BİR ŞAİBELERLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR: 14 Mayıs seçimleri öncesi hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde ne kadar gayri kanunu yollarla oy kullanıldığının şaibeleri tespit edildi. Bazılar ise tespit edilemedi. Ancak özellikle seçim öncesi montajların yapılması sahte internet sitelerinin hazırlanması bunların hepsi bir araya geldiğinde bu seçimin büyük bir şaibelerle olduğu ortaya çıkmıştır. En son İstanbul Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesinde bir Ortaokulda aile seçmen kağıdı gitmesinin ardından ölen vatandaşımız Eşref Yağan'ın kız kardeşi örgütümüzü arayıp benim ağabeyim öldü ancak seçmen kağıdı geldi bununla ilgili ne yapabilir diye bize ulaşınca biz bu konuyu araştırdık ve gerçekten de öldüğü tespit edildi. Ataşehir Kemal Berkant ortaokulu 2229 sandıkta 356 sıra numarasında oy kullanacağı yönünde seçmen kağıdı geldi.

DEVLETİN GELDİĞİ NOKTANIN İSPATIDIR: Biz bu seçmen kağıdı ile ilgili araştırma yaptık 14 Mayıs'ta bu vatandaşın oy kullanıp kullanmadığını tespit etmeye çalışıyoruz ancak devletin geldiği noktanın ispatıdır bu skandal. 5 yıl önce ölen bir kişiyi nüfustan düşüremeyen AKP iktidarı bir 5 yıl daha bu memleketi nasıl yönetecek? Devleti yönetenlerin bu halka vereceği bir şey yoktur. Özellikle deprem bölgesinde ve son 5 yılda, 10 yılda ölmüş kaç vatandaşımızla ilgili böyle bir seçmen kağıdı gitti bunları bilmiyoruz. Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır. Devleti getirdikleri nokta maalesef şaibelere neden olmuştur. Vatandaşlarımızın seçimlere ve seçim sonuçlarının güvensizliğin nedenleri maalesef bunlardır. Dünyanın hiçbir yerinde seçim ve seçim güvenliği konuşulmazken bizim ülkemizde bu denli konuşulması bir utançtır. Bununla ilgili sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Öte yandan Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle bu montajlarla ilgili iftira siyasetiyle ilgili hem seçim meydanlarında hem sosyal medyadasın da birçok şey söyledi. Biliyorsunuz en son geçen hafta sahte internet sitelerinde bakanlar kurulu oluşturulmuş.

SORUMLULARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ: Biliyorsunuz en son geçen hafta sahte internet sitelerinde bakanlar kurulu oluşturulmuş. Geçtiğimiz aylarda ölen Deniz Baykal bakan olarak yazılmış oysa bu iftira siyasetinin Türkiye'de artık bırakılması ve işe yaramadığının herkesin bilmesi gerekiyor. Adalet er geç ortaya çıkacaktır. Biz CHP olarak bu konuların üzerine ısrarla gideceğiz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Türkiye'de demokrasinin galibi gelmesi gerektiğini geleceğini herkes görecektir. Sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.

YARIN SABAH ÖLEN KİŞİNİN İMZA YERİNE ŞERH DÜŞÜLECEK: 5 yıl önce ölmüş vatandaşla ilgili seçmen kağıdını ilgili Ataşehir ilçe seçim kuruluna ulaştırdık. Yarın sabah erkenden sandıklar açıldığında ölmüş vatandaşımızın imzasına şerh düşülecek. Görüştüğümüz Hakim, belirtilen kişinin oy kullanamayacağını kararını alıp sandık başkanına saat 8'den önce bildirecek. Belirtilen kişinin imza yerinin karşısına oy kullanamaz yazılacak."