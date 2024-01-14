CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun davullu zurnalı tanıtımına 'şehit' tepkisi

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılandı. Şehitlerin cenaze törenlerinin yapıldığı gün tertiplenen davul ve zurnalı karşılama tepki çekti. Beşikçioğlu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını sildi.

DAVUL VE ZURNAYLA KARŞILANDI

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, şehitlerin cenaze töreninin yapıldığı günde davullu zurnalı karşılandı. CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılanan Beşikçioğlu, "Her beraber omuz omuza… Ankara kazanacak, Etimesgut kazanacak." notunu düştüğü paylaşımı, tepkiler üzerine sildi.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Beşikçioğlu'nun paylaşımına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ayıptır, yazıktır, siyasetiniz batsın", "Hiç olmazsa bugün davul zurna çalmayın, bir saygı gösterin", "Yazıklar olsun sana", "Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat" ifadelerini kullandı.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. Ankaralı olan Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı.

Erdal Beşikçioğlu

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

Pek çok dizi projesiyle adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Beşikçioğlu son olarak CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olmuştur.