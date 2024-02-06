CHP'den Lütfü Savaş'ın adaylığı için geri adım sinyali: Parti protestolar sonrası bir karar verecektir

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için Hatay'da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi.

LÜTFÜ SAVAŞ'A ANMA TÖRENİNDE BÜYÜK PROTESTO

31 Mart seçimlerinde CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Lütfü Savaş da anma törenlerine katılırken, şehirde büyük bir protestoya maruz kaldı.

"AHINIZ VAR AHINIZ"

Kalabalık grup hep bir ağızdan "istifa" sloganları atarken, protestolardan Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de nasibini aldı. Özel'e tepki gösteren vatandaşlar "Ahınız var ahınız" diye bağırdı.

CHP'Lİ AĞBABA'YA LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORULDU

Hatay'da gergin geçen geceye ilişkin görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına konuk olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"PROTESTOLAR SONRASI PARTİ KARARINI VERECEKTİR"

Ağbaba, "Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım" dedi.