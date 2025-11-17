Haberler

CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması

CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Emir, İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmayı eleştirerek delil bulunamadığını, yargılama sürecinin halk önünde yapılması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede delil bulunamadığını, iş insanlarının tehdit ve vaatle iftiracı yapıldığını iddia etti.

Soruşturmadan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Emir, tutuksuz yargılanma istediklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, davanın TRT'de yayımlanması yönündeki çağrısını anımsatan Emir, "Sizi, sözünüzün arkasında durmaya davet ediyorum Sayın Bahçeli. Eğer güveniyorsanız, inanıyorsanız, 'yargılama halkın göz önünde olsun' diyorsanız, seçilmiş belediye başkanlarını, yüzlerce arkadaşımızı cezaevinde aylarca tutmak için 'yeterli sebep var' diyorsanız, hodri meydan. Varsa cesaretiniz, gelin TRT'den yayınlayalım. Diğer kanallar da TRT'den görüntüleri alabilsin ve Türkiye artık şu iddianame, iddia, iftira, mahkeme, bu girdaptan çıksın." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur. Onun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu'nu bile aşmıştır. Çünkü arkasında 15,5 milyon vatandaşımızın iradesi vardır." yanıtını verdi.

Emir, belirttiği senaryonun oluşmaması durumunda CHP'nin 20 milyon üyesinden herhangi birinin "cumhurbaşkanı adayları" olacağını belirterek, "Cezaevinde olsa da dışarıda özgür olsa da İmamoğlu yarışacaktır ve cumhurbaşkanımız da Ekrem İmamoğlu olacaktır ama onun ayağına pranga takarak, elini kolunu bağlayarak, onu demir parmaklıklar arasında tutarak CHP'nin ve halkın iktidarının önünü kesmeye çalışırlarsa da 20 milyon üyemiz var, biri çıkar, bayrağı eline alır, seçimi hep birlikte kazanırız ve o demir parmaklıkları sonuna kadar açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Et ve Süt Kurumunun, et ithalatına ilişkin iddialara ise Emir, "Ya bir insan kendi kurumuna Macaristan'da kendi etini satar mı? ve buna da 'etik kurallar çerçevesinde yaptım' diyorsa, 'senin etik, ahlak anlayışın ne?' diye sormamız gerekmez mi? Buna bari 'ahlak, etik' diyerek bu milletin etik anlayışıyla dalga geçmesinler. Bu millet neyin ahlaki neyin ahlaksız olduğunu gayet iyi değerlendirir. Birazcık utanma, birazcık yüz kızarması bekliyoruz, ama bunu bile beklemekte galiba hakkımız yok. Bunu bile unutmuşlar." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.