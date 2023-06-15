CHP'den 15-16 Haziran açıklaması: AKP karanlığını aydınlatma rehberi olan direnişi saygıyla anıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "15-16 Haziran, işçilerin, sendikal özgürlükleri için sınıf dayanışmasını ortaya koyduğu; direniş ve mücadele ruhunu tarihe kazıdığı gündür. 53 yıl önce bugün büyük bir kararlılıkla sahip çıkılan haklar; ne yazık ki önce 12 Eylül faşist darbesinin karanlığında gasp edilmiş, 12 Eylül zihniyetinin takipçisi olan AKP iktidarında da emek düşmanı politikalarla zedelenmiştir. AKP karanlığını aydınlatma rehberi olan 15-16 Haziran Direnişini ve o direnişin yaratıcısı olan tüm emekçi yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uyar, şunları kaydetti:

"15-16 HAZİRAN, İŞÇİLERİN, SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN SINIF DAYANIŞMASINI ORTAYA KOYDUĞU GÜNDÜR"

"Bugün, ülkemizdeki emek ve demokrasi mücadelesi tarihinin en önemli kilometre taşlarından birinin, Türkiye işçi sınıfının gururu olan 15-16 Haziran 1970 direnişinin yıl dönümüdür. 15-16 Haziran, işçilerin, sendikal özgürlükleri için sınıf dayanışmasını ortaya koyduğu; direniş ve mücadele ruhunu tarihe kazıdığı gündür. 53 yıl önce bugün büyük bir kararlılıkla sahip çıkılan haklar; ne yazık ki önce 12 Eylül faşist darbesinin karanlığında gasp edilmiş, 12 Eylül zihniyetinin takipçisi olan AKP iktidarında da emek düşmanı politikalarla zedelenmiştir.

"AKP'NİN İKTİDARDA OLDUĞU 21 YIL EMEKÇİLER AÇISINDAN EN BÜYÜK HAK KAYIPLARININ YAŞANDIĞI DÖNEM OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Bugün, hala 12 Eylül ürünü olan yasakçı sendikal yasalarla, emekçiler kıskaç altında bırakılmaktadır. Türkiye'de AKP'nin iktidarda olduğu 21 yıl emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla sermayeye peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaştırılmıştır. Toplu işten çıkarmalar, düşük ücret dayatılmalarıyla emekçilere yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreç yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından hazırlanan Küresel Haklar Endeksi raporuna göre; 2021 yılında işçi hakları (grev hakkı, sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı, sendikal etkinlikler, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü ve toplantı hakkı) açısından en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Brezilya, Filipinler, Honduras, Mısır, Kolombiya, Myanmar, Türkiye ve Zimbabve olmuştur.

"AKP KARANLIĞINI AYDINLATMA REHBERİ OLAN 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın patronlara 'Biz bunu sizin için uzatıyoruz' dediği OHAL, yıllarca keyfi hale getirilmiş ve emeğiyle geçinen tüm yurttaşların üzerinde bir sopa gibi sallanmıştır. Emek ve demokrasi düşmanı iktidar, gençlere, kadınlara, emekçilere, emeklilere zulmetmekten hiç geri adım atmamıştır. Bir avuç zenginin yararına uyguladıkları ekonomi politikaları, dipsiz bir ekonomik kriz yaratmış, bedelini de emekçi halka ödetmiştir. Emeğin daimi savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bugün çalışma hayatında ve hayatın her alanında karşımıza çıkarılan ağır şartlardan kurtulmanın yolunun, emeğe, demokrasiye ve adalete koşulsuz sahip çıkmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu hakikatin öğreticisi ve AKP karanlığını aydınlatma rehberi olan 15-16 Haziran Direnişini ve o direnişin yaratıcısı olan tüm emekçi yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz."