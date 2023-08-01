'CHP'deki en güvenilir siyaset kim?' anketi! Birinci sıradaki isim İmamoğlu değil

CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir anket sonucu paylaşıldı. Ankette CHP'li seçmenlere "Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. Ankete cevap verenlerin yüzde 55.7'si tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. Kılıçdaroğlu'na başkaldıran isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 53 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Üçüncü sırada ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinden sonra hedef tahtası haline gelen ve liderliği sorgulanmaya başlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyenlerin sayısı bir hayli fazla... Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'nun yerine kimin geçeceği sorusu da sorulmaya başlandı. Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP'deki en güvenilir siyaset kim?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 55.7'si tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendine ikinci sırada yer bulabildi.

İşte o anketten çıkan sonuç;