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Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a "ikinci aday olmayacak" sözü verildi

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CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için önce aday olan ve kısa süre sonra bu kararından vazgeçen Dursun Çiçek, parti yönetiminin Mansur Yavaş'a "ikinci bir aday olmayacağı" yönünde söz verdiğini belirtti. Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken, tartışmalar da bitmiyor.

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci devam ederken, tartışmalar da beraberinde geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından adaylığını açıklayan, ancak daha sonra imza toplamayı bırakan eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin Mansur Yavaş'a söz verdiğini iddia etti.

"İKİNCİ BİR ADAY İSTENMİYOR"

TV100 canlı yayınına katılan Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin ön seçimde tek aday çıkmasını istediğini öne sürdü. Çiçek, "Burada iki temel düşünce var. Birincisi, tek adayla referandum şeklinde ön seçime gidilmesi. İkincisi ise Mansur Yavaş'a ikinci bir aday çıkmayacağı yönünde söz verilmesi. Yani Mansur Yavaş istemediği için ikinci bir aday çıkmayacak. Bu, Genel Merkez'in aldığı bir karar" dedi.

Bomba cumhurbaşkanlığı iddiası: Yavaş'a 'ikinci aday olmayacak' sözü verildiDursun Çiçek

"DİĞER İSİMLERE SIRA GELMEMESİ İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI"

Açıklamalarında Çiçek, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde eğer İmamoğlu ön seçimde tek aday olmasaydı sırayla diğer adayların Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği sebebiyle CHP Genel Merkezi'nin böyle bir karar aldığını ifade etti.

Açıklamasında Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAYLI SEÇİME KATILMAM"

Dursun Çiçek, ön seçimde oy kullanmayacağını da belirtti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde de oy kullanmadığını hatırlatan Çiçek, "Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yoksa sandığa gitmem" ifadelerini kullandı.

Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

O kadar adam yokluğu çekiyor ki CHP kökenli bir aday bulup koyamıyorlar ..))

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Haber Yorumlarıdehide:

İşte görüyorsunuz Reise laf edenleri. Tek adam istemeyiz diyenler tek adamda çığır açtılar. Diktatör getireceğiz diye bas bas bağırıyorlar ve siz cahiller sürüsü buna çanak tutuyorsunuz. Demokrasi falan kalmayacak bunlar gelirse aklınızı başınıza toplayın.

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

doğru, seçenek yoksa sandığa gitmeninde bir anlamı yok

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Haber YorumlarıASD:

CHP YİNE YANLIŞ TERCİH YAPTI. CHP SİZDEN PEK BİRŞEY OLMAZ GİBİ GÖZÜKÜYOR. MANSUR YAVAŞA HERKES OY VEREBİLİR AMA EKREM'E HERKES OY VERMEZ. BUNU GÖREMEYECEK KADAR HALKTAN VE ANA MUHALEFETTEN UZAKSINIZ.

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Perde arkasında tüm partileri tayyo idare ediyor dizayn ediyor. kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına da göstermelik seçimde o karar verecek. Tıpkı zamanında Esat'ın yaptığı gibi tıpkı Aliyev'in yaptığı gibi hatta Çin lideri ve K.Kore liderinin yaptığı gibi...hepsi seçilerek başta kalıyorlar.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Dursun Çiçek hizip cikarma chp sana sahip çıktı unutma

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

HEM DEMOKRASİ DEMOKRASİ DİYE BAĞIRACAKSIN HEMDE İKİNCİ BİR ADAY OLMAYACAK DİYECEKSİN PEKİ BU NASIL DEMOKRASİ ??? TARİFİNİ BİLEN VARMI???

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