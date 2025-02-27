Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a "ikinci aday olmayacak" sözü verildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken, tartışmalar da bitmiyor.

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci devam ederken, tartışmalar da beraberinde geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından adaylığını açıklayan, ancak daha sonra imza toplamayı bırakan eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin Mansur Yavaş'a söz verdiğini iddia etti.

"İKİNCİ BİR ADAY İSTENMİYOR"

TV100 canlı yayınına katılan Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin ön seçimde tek aday çıkmasını istediğini öne sürdü. Çiçek, "Burada iki temel düşünce var. Birincisi, tek adayla referandum şeklinde ön seçime gidilmesi. İkincisi ise Mansur Yavaş'a ikinci bir aday çıkmayacağı yönünde söz verilmesi. Yani Mansur Yavaş istemediği için ikinci bir aday çıkmayacak. Bu, Genel Merkez'in aldığı bir karar" dedi.

Dursun Çiçek

"DİĞER İSİMLERE SIRA GELMEMESİ İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI"

Açıklamalarında Çiçek, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde eğer İmamoğlu ön seçimde tek aday olmasaydı sırayla diğer adayların Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği sebebiyle CHP Genel Merkezi'nin böyle bir karar aldığını ifade etti.

Açıklamasında Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAYLI SEÇİME KATILMAM"

Dursun Çiçek, ön seçimde oy kullanmayacağını da belirtti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde de oy kullanmadığını hatırlatan Çiçek, "Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yoksa sandığa gitmem" ifadelerini kullandı.