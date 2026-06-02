CHP'de yeni MYK belirlendi: Sarı'dan 'kurultay yapma şansı yok' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. MYK'de Parti Sözcüsü olarak görev alan Müslim Sarı, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılırsın kurultay yapma şansı yok" dedi.

CHP'de yeni MYK üyeleri ile birlikte Parti Sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı, CHP'nin 19 kişilik yeni MYK'sını parti genel merkezinde yaptığı açıklamayla duyurdu. Buna göre; CHP'de Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Genel Sekreter ise Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi oldu.

'MYK İLK TOPLANTISINI BUGÜN YAPACAK'

Müslim Sarı, CHP'nin yeni MYK'sına ilişkin, "Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla, daha kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi Genel Başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti var" ifadelerini kullandı.

MYK'nın bugün 18.00'de ilk toplantısını gerçekleştireceğini belirten Sarı, "Genel bir değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlarla ilgili, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

'GENİŞ MYK OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ'

MYK listesinin belirlenmesi sürecine dair bilgi veren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak kolektif bir akılla ve ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve, herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınırı yok tüzükte. Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi, çok daha az arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz" açıklamasında bulundu.

'KURULTAY YAPMA ŞANSI YOK'

Sarı, MYK gündeminin ne olacağına ve delegelerden kurultay yapılması için imza toplamasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılırsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar, ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş bir karar. Yani henüz kesinleşmedi; çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister Parti Meclisi'nden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız, 'Haydi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek" dedi.

Sarı ayrıca, "Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimize hep beraber karar vermek zorundayız. Ama 'Biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz' deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. 'Tanımıyoruz' dediğimiz zaman o hukuk ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı