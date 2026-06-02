Beşiktaş'tan Pavlidis'e kanca! İşte masadaki teklif

Yeni sezonda kadrosuna net bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa dayalı başarı bonuslarını içeren cazip bir paket sundu.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek ve taraftarlarını heyecanlandıracak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamle için kolları sıvadı. 

BEŞİKTAŞ'TAN PAVLIDIS HAMLESİ

kadrosuna net bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi biletini kaçırarak ciddi bir gelirden mahrum kalan Portekiz temsilcisi Benfica, bütçede oluşan açığı kapatmakta zorlanıyor. Kadrosundaki diğer isimlerden beklediği yüksek bonservis gelirlerini henüz elde edemeyen Portekiz ekibinin bu mali çıkmazı, transferde Beşiktaş'ın elini güçlendirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MASADAKİ TEKLİFİ

Benfica, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü oyuncu için kapıyı 40 milyon euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu rakamı ciddi oranda aşağı çekmekte kararlı. Siyah-beyazlı kurmayların, Portekiz ekibine 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa dayalı başarı bonuslarını içeren cazip bir paket sunduğu öğrenildi. 

GOLLERİYLE SEZONA DAMGA VURDU

Vangelis Pavlidis, geride kalan sezonda Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 resmi maça çıktı. Deneyimli golcü, 30 gol ve 6 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

