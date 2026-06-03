CHP Grup Başkanı Özel, Meclis'te bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulundan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özel başkanlığındaki toplantıda gündemi değerlendirdiklerini bildirdi.

Pazar günü 6 belde ve 362 mahallede ara seçim yapılacağını anımsatan Emre, Özel'in cuma ve cumartesi seçim çalışması kapsamında bazı ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Emre, "Öncelikle Trabzon'a inecek. Trabzon'dan Gümüşhane Tekke beldesi için bir çalışma yapılacak. Ondan sonra Tokat, Amasya ve en son da Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza toplamayı sürdürdüklerini anlatan Emre, "İlk gün 600'ün üzerinde bir kurultay delegesine ulaşmıştık. İkinci günün sonunda bu sayı 850'nin üzerine çıktı. Hedefimiz 1000 sayısını aşan bir rakamla olağanüstü kurultay için imzaları toplamak. İmza toplamaya başladığımız daha ilk 8 saat içinde 600'ü geçtiğimiz bir şeyde hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, delegeler ve üçüncü dereceye kadar yakınları için MASAK incelemesine ilişkin açıklama yapıyor. Niye? Gözlerini korkutmak, parti demokratik süreci işlemesin..." ifadelerini kullandı.

Mahkemece tedbir kararı olduğu gerekçesiyle kurultay yapılamayacağına yönelik tartışmalara katılmadıklarını ifade eden Emre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), tedbir kararı olmasına rağmen İstanbul veya başka yerlerde seçim yapılmasına izin verdiğini öne sürdü.

Hiçbir kanunun, bir siyasi partinin süreden bağımsız, yıllar boyunca kurultay yapmadan mahkemece atanmış kişiler tarafından yönetilmesine müsaade etmeyeceğini savunan Emre, şöyle konuştu:

"Siyasi Partiler Kanunun 14. ve 36. maddelerini birlikte incelediğiniz zaman, siyasi partiler 2 yılda bir olağan kongrelerini yapmak zorundadır. 1 yıl uzatma hakkı vardır. Bu süre daha uzadığı zaman ihtarla karşılaşabilir. Hele hele iki kez üst üste bu dönem kaçırılmış ve 6 yıllık kesin bir süreyle bu süre geçmiş ise o siyasi partinin seçimlere girmesi engellenir, malları hazineye irat kaydedilir. Anayasa Mahkemesinin bu konuda geçmişte vermiş olduğu kararlar vardır. Mahkemece verilen iptal kararı sonrasında 4-5 Kasım 2023 tarihine dönüldüğü ve en son geçerli kurultayımız Temmuz 2020 gösterildiği için CHP'nin Temmuz'un 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak bir işten herkes kaçınmalıdır. Burada tüm yetkililere tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu risk alınabilecek bir risk değildir."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, "CHP TBMM Grup Toplantısının gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağına" ilişkin açıklamanın anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Salı günkü Grup Toplantısının yapılmaması için Meclis Başkanlığına bir yazı yazıldı. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki, 'Siyasi partilerin kendi gruplarını nasıl düzenleyecekleri, kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre, CHP kendi içinde yönetmeliğe uygun bir seçim yapmıştır. Grup başkanı, grup başkanvekilleri bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz.' Yani yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz."

"CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Kılıçdaroğlu ile Özel arasında köprü görevi mi görüyor?" sorusu üzerine ise Emre, görüşmenin, Özel'in davetiyle gerçekleştiğini söyledi.

Emre, "Her ne kadar çeşitli konularda yönetime muhalif de olsalar, kurultayın acil olduğunu, kurultay yapmadan partinin ilerleyemeyeceği noktasında bizlerle hemfikirler. Bunu da bütün herkese, taraflara ifade ettiklerini söylüyorlar. Bu doğru bir yaklaşım. Herkesin burada ortaklaşması lazım." dedi.