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CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
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CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olabilmesi için delegelerden imza toplanmaya başlandığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından en dikkat çekici hareket CHP'nin aldığı olağanüstü kurultay kararı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN DELEGELERDEN İMZA TOPLANIYOR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, kurultaya günler kala dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına aday gösterilmesi için delegelerden imza toplanmaya başladığı öğrenildi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısuat tufekci:

Sen hangi yüzle hangi haysiyetinle utanmadan tekrardan chp nin başına gelmek isyorsın erdoğanın bir numaralı adamı olduğunu bilmeyenmi var senin

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

gizli AK destekçileri devrede

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

komik olmayın

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

güzel koltuk sallantıda özgür

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

şimdiki gitsinde kim gelirse gelsin, bu kadar basit anamuhalefet yapilmaz

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Haber YorumlarıSefs:

ŞU MEMLEKET TE DUZGUN Bİ SİYASET OLMAZMİ,NE BALLİ KOLTUKMUS YA...

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

gelsin gelsin biz tüm chp liler gideriz

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Haber YorumlarıHakan:

kilicdaroglu gelmesi lazim. ozgur geldiginden beri chp belalardan kurtulmadi.

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ataturk bugun yasasa, Chp Ataturku bile sierindan hancerler dun yaptigi gibi.(zehirlediler)

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