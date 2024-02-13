CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı.
ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI
Gergin başlayan aday tanıtım programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme; Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme sürecinde kriz yaşandığı dedikodularını daha da güçlendirdi. Konu hakkında ne Özgür Özel cephesinden ne partiden ne de İBB'den bir açıklama yapılmadı.
İMAMOĞLU'NU PROTESTO ETTİLER
Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.
"ARKADAŞLAR AYIP EDİYORSUNUZ"
İmamoğlu da "Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin" diyerek sloganlara tepki gösterdi.
"KIRILAN GÖNÜLLER TAMİR EDİLİR"
Açıklamasının devamında ilçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini iyi bildiğini ifade eden İmamoğlu, "Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, dört senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır" şeklinde konuştu.
İstanbul'un belediye başkan adayları şöyle:
- Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
- Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras
- Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel
- Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara
- Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç
- Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan
- Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz
- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu
- Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat
- Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler
- Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık
- Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney
- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün
- Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel
- Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez
- Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran
- Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen
- Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen
- Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe
- Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç
- Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı
- Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban
- Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel
- Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi
- Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen
- Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı
- Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin
- Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
- Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu
- Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir
- Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç
- Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı
- Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan
- Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl
- Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu
- Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş
- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk