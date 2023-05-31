CHP'de grup başkanvekilleri kim olacak? İşte kulislerde konuşulan 8 isim

Seçimlerin ardından hareketli saatlerin yaşandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun ardından grup başkanlığına ve grup başkanvekilliği görevlerini kimin geleceği merak ediliyor. CHP Grup Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup başkanvekilliğine 8 ismin talip olduğunu söyledi. Söz konusu 8 adayın Ali Mahir Başarır, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Murat Bakan, Murat Emir ve Zeynel Emre'nin olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Cuma olması beklenen yemin töreninden hemen sonra cumartesi günü partide grup başkanvekilleri seçilecek.

GRUP BAŞKANLIĞI ADAYI ÖZGÜR ÖZEL

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday olduğunu açıklarken, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin iktidarda olacağı ümidiyle ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Milletimizin vermiş olduğu her karara saygılıyız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi kapalı grup toplantısında seçimimizi yapacağız. Daha sonra da 28'inci dönem faaliyetlerine başlayacak. Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden" ifadelerini kullandı.

ESKİLER ADAY OLMAYACAK

Eski Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'un aday olmayacağının kesinleşmesinin ardından, tüm gözler yeni dönemde göreve kimlerin talip olacağına çevrildi. Öte yandan, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da Grup Başkan Vekilliği için hazırlık yaptığı belirtildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel'in ifade ettiği 8 aday da belli oldu.

İŞTE ADAYLAR:

İstanbul Milletvekili - Zeynel Emre

Ankara Milletvekili - Murat Emir

İzmir Milletvekili - Murat Bakan

Şanlıurfa Milletvekili - Mahmut Tanal

İstanbul Milletvekili - Gökhan Günaydın

Aydın Milletvekili - Bülent Tezcan

Kahramanmaraş Milletvekili - Ali Öztunç

Mersin Milletvekili - Ali Mahir Başarır