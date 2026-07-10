CHP'de 14 ile yeni il başkanı atandı, 7 il yönetimi görevden alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, 14 ile yeni il başkanı atandığını, 7 il yönetiminin görevden alındığını, 3 il başkanının disipline sevk edildiğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Her ne kadar 'NATO 3.0' gibi bir şey bize dayatılıp söylenmişse de aslında bu NATO 3.0 değil, 'NATO 2.5'ti. Çünkü geçmişteki NATO zirveleri ile özellikle bundan önceki NATO'nun hem kuruluş zirvesi, kuruluş toplantısı, kuruluş anlaşması hem Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990'daki tehdit algıları, tehdit algılarının değişmesi ve gelişmesi ile karşılaştırılabilen bir NATO toplantısı oldu" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ KAZANIM SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ'

Türkiye açısından zirvenin kazanımları ve riskleri bulunduğunu belirten Sarı, "Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak iş birlikleri. Burada şunu söylemek gerekir; Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

'14 İLİMİZDE GÖREVLENDİRME YAPTIK'

Çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulunamadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sarı, "Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var. Bu adaylarımızı biz süzgeçlerden geçiriyoruz, bunlarla mülakatlar yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında konsensüs oluşturarak, oradaki arkadaşlarımızın da fikirlerini alarak bu atamalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Sarı, boş kalan il başkanlıkları ile ilgili yapılan atamalara ilişkin ise "Bitlis ilimiz için Marif Kızılağaç arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Aksaray için Cansu Bülbül arkadaşımızı, Bilecik için Kazım Yağmur arkadaşımızı, Denizli için Ayhan Oral arkadaşımızı, Diyarbakır için Sertaç Eke arkadaşımızı, Ağrı için İbrahim Varol arkadaşımızı, Iğdır için Halil İbrahim Artantaş arkadaşımızı, Kırıkkale için Mustafa Demirel arkadaşımızı, Manisa için Engin Uzun arkadaşımızı, Muğla için Halil Karahan arkadaşımızı, Muş için Sertaç Demirel arkadaşımızı, Nevşehir için Tayfun Ceyhan arkadaşımızı, Yozgat için Kazım Eliaçık arkadaşımızı, Tekirdağ için Erdoğan Kaplan arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yani 14 tane ilimizde il başkanı olarak bir görevlendirme yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'7 İLİMİZİ GÖREVDEN ALDIK'

Görevden alınan il başkanlıklarına ilişkin açıklama yapan Sarı, "Afyonkarahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun ilimizi merkez ilçe yönetimimizi, Trabzon ilimizi yine ve Ortahisar yani merkez ilçemizi, Yozgat ilimizi ve il yönetimimizi, Burdur ilimizi ve il yönetimimizi, Aydın ilimizi ve il yönetimimizi ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi. Yani 7 tane ilimizi görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz" dedi.

'3 DE İHRACIMIZ VAR'

Sarı, ayrıca, "Daha önceki dönem İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş ama bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirme ile kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna tedbirli bir biçimde sevk etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEMESİ EKSİKLİK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Anıtkabir'i ziyaret etmemesini değerlendiren Sarı, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da herhangi bir devlet başkanının Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i ziyaret etmemesini, Türkiye ziyaretleri açısından çok önemli bir eksiklik olarak görürüm. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ötesinde bir değer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı