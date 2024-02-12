Üye Girişi
Haberler

Kadıköy ve Esenyurt'ta sürpriz var! CHP'de 1 büyükşehir, 10 ilçede daha adaylar belli gibi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. Özellikle Kadıköy, Esenyurt, Beykoz, Bakırköy gibi ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak konusu.

ESENYURT'TA TEKİN, KADIKÖY'DE KÖSEDAĞI

Toplantı devam ederken gelen bilgilere göre; CHP'nin Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın aday göstereceği kesin gibi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'nın ismi masada... Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı kulisi

LÜTFÜ SAVAŞ'IN DURUMU DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da masaya yatırılacak. Bu kentte aday bulmakta zorlanan CHP, son olarak adaylık Haluk Levent'e gitti ancak ünlü sanatçıdan olumsuz yanıt aldı.

CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı kulisi

Merkez Yönetim Kurulu'ndan öne çıkan isimler şöyle;

  • Malatya: Veli Ağbaba
  • Ümraniye: Aykut Erdoğdu
  • Çekmeköy: Orhan Çerkez
  • Avcılar: Utku Caner Çaykara
  • Adalar: Ali Ercan Akpolat
  • Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
  • Beykoz: Alaattin Köseler
  • Kadıköy: Mesut Kösedağı
  • Sarıyer: Oktay Aksu
  • Kağıthane: Tonguç Çoban
  • Esenyurt: Gürsel Tekin
Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Gürsel Tekin Veli Ağbaba Esenyurt Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI izle! 12 Şubat Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! 12 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?
1000

Yorumlar (1)

İsmail Sürücü:

CHP tanrı sizi bildiği gibi yapsın iyi mi

7
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title