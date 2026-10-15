Haberler

CHP Bilecik İl Başkanlığına Kazım Yağmur'un yerine İsmail Cinoğlu atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Bilecik İl Başkanlığına Kazım Yağmur'un yerine İsmail Cinoğlu atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bilecik İl Başkanlığına, Kazım Yağmur'un yerine iş adamı İsmail Cinoğlu atandı. Yağmur ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına iş adamı İsmail Cinoğlu atandı.

CHP alınan "Mutlak Butlan" kararının ardından bazı il örgütlerinde görev değişiklikleri yaşanırken, geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile birlikte il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevlerine Genel Merkez tarafından son verilmişti. 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Bilecik teşkilatıyla ilgili yeni görevlendirme kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda CHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Kazım Yağmur atanmıştı.

Kazım Yağmur, Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Yerine ise iş adamı İsmail Cinoğlu atandı. Yapılan bu görev değişimi sonrası bir açıklama yapan Yağmur, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bilecik il örgütümüzün çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin görev ve sorumluluklar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yürütmekte olduğum Bilecik İl Başkanlığı görevini devralmak üzere önerdiğim İsmail Cinoğlu'nun görevlendirilmesi, sayın genel başkanımız tarafından uygun görülmüştür. Şahsıma ise Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevi tevdi edilmiştir. Üstlendiğim bu sorumluluk kapsamında; örgütlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin talep ve ihtiyaçlarının doğrudan takip edilmesi ve çalışmalarımızın ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesi için kararlılıkla çalışacağım. Şahsıma duyduğu güven dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyor; Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenecek Sayın İsmail Cinoğlu'nu tebrik ederek kendisine başarılar diliyorum. İl başkanlığım süresince birlikte emek verdiğimiz örgütümüzün tüm üyelerine ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütümüzün birliğini, ortak çalışma iradesini ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu esas alarak görevimi yerine getireceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

Barcelona yenilgisi sonrası düğmeye bastı! 4 isme şok

Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
İstanbul'u vuran yağışın arkasındaki gizem! 3 etken birleşti

Şiddetli yağışın arkasındaki gizem! 3 meteorolojik etken birleşti
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonu bomba