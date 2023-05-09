CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan TBMM'deki atamaları eleştiren açıklama

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "TBMM'de geçen hafta görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı. Yüksek puan alanlar elenirken, düşük puan alanlar görevde yükselme sınavını kazandı. 67 puan alan şef oldu, 96 puan alan elendi. Sizin adaletiniz bu. Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız' sözlerinin mürekkebi dahi kurumadan, TBMM'de mülakat yaptınız. Ayrıca giderayak bakanlıklara da on binlerce kişi alındı. Sizin yatacak yeriniz yok. " dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Kaya, basın toplantısında seçimlere beş gün kala TBMM ve diğer kamu kurumlarına yapılan atamaları eleştirdi. Kaya, şunları söyledi:

"AKP iktidarı gidişine 5 kala hummalı bir telaş içinde. TBMM Başkanlığı da Özel Kalem Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılıkları kadrosunu doldur boşalt yaparak gerek açıktan atama gerekse kurumlardan geçiş yaptırarak giderayak yandaş atamalarına hız verdi. TBMM'de günde kaç kişi Özel Kalem Müdür Yardımcısı yapılıp sınavsız memur olarak atanmaktadır? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek'in ve TBMM İnsan Kaynakları Başkanı İsmail Kargulu'nun bu iddialara yanıt vermesi gerekir. Bugüne kadar kaç kişi açıktan atama yapıldı, istisnai kadrodan alınan kadrolar kaç kişi? Beş gün var görevinizin bitmesine, siz açıktan atamalar yapıyorsunuz, istisnai kadrodan insanları devlet memuru yapıyorsunuz.

"GİDERAYAK BAKANLIKLARA DA ON BİNLERCE KİŞİ ALINDI"

Ballı kaymaklı, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı, Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müşavirliği atamaları liyakat esas alınmadan peşkeş çekiliyor. Bu kişilerin isimlerini ifşa etmek istemiyorum. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bu isimlerin kimler olduğunu, bu kişilere kimlerin referans olduğunu ve kimlerin yakınları olduklarını açıklamalarını bekliyoruz. TBMM'de vicdanları sızlatan bu atamalar yapılırken, yine TBMM'de yıllardır görev yapan milletvekili danışmanlarının kadro ve kıdem tazminatı alması için verilen kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi tazminat dahi alamadan işsiz kalacak danışmanların suçu ne? İşte sizin adaletiniz bu! 1992 yılından bu yana TBMM'de çalışan milletvekili danışmanları şimdi kurumlarına dönüş yapacaklar. Ama yandaşlarınıza gelince göreviniz biterken açıktan atama yapıyorsunuz. TBMM'de geçen hafta görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı. Yüksek puan alanlar elenirken, düşük puan alanlar görevde yükselme sınavını kazandı. 67 puan alan şef oldu, 96 puan alan elendi. Sizin adaletiniz bu. Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız' sözlerinin mürekkebi dahi kurumadan, TBMM'de mülakat yaptınız. Ayrıca giderayak bakanlıklara da on binlerce kişi atadınız.

KPSS birincilerini, 80, 90, 95 puan alan gençleri mülakatlarda elediniz; yerine 55,60,65 alan yandaşlarınızı atadınız. Sizin yatacak yeriniz yok. 'Balık baştan kokar' sözü, tam da AKP için söylenmiş bir söz. Baştan aşağı kokuşmuş, çürümüş bir iktidar. Devleti de içten içe çürüten bir yapı. Beş gün sonra gideceklerini bilmek en büyük tesellimiz. 14 Mayıs'ta gideceksiniz ama bu yaptıklarınız tarihe not düşülüyor. Bu yaptıklarınızın utancınızla yaşayacaksınız. Geliyor gelmekte olan. Eğer bu yaptıklarınızın hesabının sorulmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu yaptıklarınızın hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacak. "