Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmir'deki bazı yangınlar çöpler yüzünden çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yer aldı.

"İLÇELERDEKİ ÇÖPLERİ TOPLAMAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT"

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de son dönemlerde gündemden düşmeyen çöp sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı, "Belediyecilik kanunu gereği ilçelerdeki çöpleri toplamak büyükşehir belediyesine ait. Ama ilçelerde hem çöpleri toplayamadıkları gibi, ilçelerdeki depolama toplama merkezlerinde esas problem çıktı. Artı, o çöpleri toplayan işçilerle problem çıktı. Ve ne oldu? İzmir'de öyle kötü bir görüntü oldu ki, bugün İzmir'de çıkan yangınların bazılarının sebebi çöplerden dolayı. İşte sanayinin çöplüğü, hafriyatın çöplüğü, evdeki atıkların çöpü bunların hepsi sonuçta birikmiş gaz oluşturuyor. Ve günün sonunda hava sıcaklığı, en ufak bir izmaritin düşmesi ya da bir kaynakçının orada çalışmasıyla bugün Gaziyemir'de, Buca'da, Narlıdere'de yangınlar yaşadık. Ve bunlar çöpten dolayı çıkan yangınlardı."

"AK PARTİ BELEDİYELERİNDE BÖYLE BİR SORUN YAŞANMADI"

Çankırı sözlerine şöyle devam etti: "Biz Cumhur İttifakı olarak İzmir'de iki belediyeyiz; Menemen ve Aliağa Belediyesi. Ne Menemen'de ne Aliağa'da böyle bir şey yaşanmadı. Hatta Aliağa Belediyesi'nde kendi toplama merkezinde hiçbir şekilde sokaklarda çöp yoktu. Kendi toplama merkezinde de bunu bertaraf edecek hale geldi. Aslında bir nevi ilçe belediyeleri eğer birazcık da dertlenirlerse bu problemi kendi ilçeleri içerisinde bile çözebilirler. Ama tabii ki büyükşehrin burada çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ve bu sorumsuzluğu da günün sonunda bize yıkmaya çalıştı. Ama artık ne İzmir halkı ne biz merkezi hükümet buna kesinlikle taviz vermiyoruz. Çünkü biz üstümüze düşen her noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi olsun, milletvekilleri olsun dirsek temasında olmaktan kaçınmıyoruz. Çünkü İzmir'imizi seviyoruz."