Ceyda Bölünmez Çankırı Aliağa Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı ve Acar ilçenin altyapı ve ulaşım sorunlarını görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye hizmet getirmediğini savunarak, "Aliağa ile Yeni Foça arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolun bakım ve onarımını yapamıyorsa bahaneyi bir kenara bırakıp yetkiyi derhal Aliağa Belediyesi'ne devretsin. Biz hazırız. Yetkiyi verin ihmale son verelim." ifadelerini kullandı.

Çankırı, İzmir'in her ilçesinde sorunların dağ gibi yığıldığını, Büyükşehirin çözüm üretmek yerine sürekli mazeret ürettiğini öne sürdü.

Belediye Başkanı Acar da özellikle Yeni Şakran'ın yıllardır çözülemeyen kanalizasyon meselesi olduğunu, İZSU'dan resmi yetki devri istediklerini ifade etti.