TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Yarısı Bizden" desteği ile bir sonuç elde edilmiş görünse de uygulamanın riskler barındırdığını savunarak, afet riski taşıyan bölgelerdeki yapı stokunun azaltılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde geçen ay meydana gelen seli anımsatan Zeybek, bölgede faaliyet gösteren bir maden şirketinin dere yataklarına set yapması sonucu bütün mahallenin çamur ve sel altında kaldığını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehirleri planladığını anlatan Zeybek, şehirlerin yakınındaki maden ocaklarının planlanmasının kime ait olduğunu sordu. Gökan Zeybek, bununla ilgili bir önerilerinin bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Afet ve şehirciliğin tek bir bakanlık çatısı altında toplanması ve bununla ilgili de bütün ilgili kurumların, birimlerin birleştirilmesi hatta büyükşehir belediyeleri ve illerin yönetiminde bulunan İtfaiye Daire Başkanlıklarının, İçişleri Bakanlığına bağlı olan AFAD'ın ya da başka kuruluşların tamamının tek bir çatı altında toplanmasından başka bir çıkar yol olmadığı çok açıktır."

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada fosil yakıtların kullanımının halen yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret eden Akın, "Sizlerin bu konuda yürüttüğü çalışmalar elbette önemli ama aynı zamanda dünyanın birçok ülkesi, özellikle ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer ülkeler maalesef fosil yakıt konusunda ısrar ediyor. Bizim ülkemiz de COP31'in açılışı sırasında Cumhurbaşkanının da ifadesiyle fosil yakıtlar, petrol çıkarma konusunda ne kadar üstün başarı elde ettiklerini söylüyorlar. Aslında bu bir çelişki." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde inşa edilen 40 bin konutla şehrin ayağa kaldırıldığını belirtti.

Erol, COP31'e dair değerlendirmelerde de bulunarak, toplantının yalnızca sonuç bildirgesi üzerinden değerlendirilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Toplantının bir bütün şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erol, şunları kaydetti:

"Ben, COP31'i hem iklim diplomasisi hem de stratejik diplomasi adına değerlendiriyorum. Tamam, COP31 bir iklim diplomasisi, bütün devlet başkanları geldi ama orada aynı zamanda stratejik diplomasi de yapıldı. Yalnızca iklim konuşulmadı, bölgedeki savaşlar, riskler, tehditler de konuşuldu. Bunlar da Türkiye adına son derece önemli gelişmeler."

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, COP31'in organizasyonunu başarılı bulduğunu söyleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Toktaş, bununla birlikte Türkiye'nin ev sahibi olarak "diplomatik krizin sorumlusu" gibi algılanmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Toplantıda sonuç üretilmesi konusunda bütün ülkelerin mutabakatına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Toktaş, buna rağmen Türkiye'nin Avustralya'yla bu konuda bir diplomatik başarı gösterebilmesi gerektiğini savundu.

Hasan Toktaş, şöyle konuştu:

"Şu anda Avustralya'da hükümete çok ciddi eleştiriler var. Biz, Türkiye'de bunu organizasyon yönüyle başarılı bulmakla beraber bu eksiği gündeme getiremiyoruz yani 'getiremiyoruz' derken biz muhalefet milletvekilleri olarak bunu gündeme getiriyoruz ama siz, iktidar bunu hiç üzerine almıyor."

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bakan Kurum'un bütçe sunumunu eksik bulduğunu, sunumun daha çok geçen yılın icraatlarının özetini içerdiğini anlattı.

Bütçe teklifi üzerine eleştiriler getiren Atmaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçenin yüzde 85'i konut yapma, kentsel dönüşüm ve müteahhitlik işi. Çevre ve şehircilikle ilgili ayrılan pay yüzde 15. İklim değişikliğiyle ilgili bu görüntü, bu Bakanlığın çevreye ve şehirciliğe verdiği önemi aslında ortaya koymuş oluyor. Bu artış sadece konut yapmaya, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine harcanmış olacak."

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturabilmenin Türkiye'nin önündeki en önemli konuları arasında yer aldığına dikkati çeken Kaşıkçı, deprem gerçeğini yalnızca deprem meydana geldiğinde hatırlayan bir anlayışla hareket edilemeyeceğini vurguladı.

Kaşıkçı, asıl başarının afet yaşanmadan önce gerekli tedbirleri alabilmek olduğunu belirterek, "Bu nedenle şehirlerimizin yapı stokunu bilimsel yöntemlerle incelemeli, riskli binaları süratle dönüştürmeli, zemin etütlerini titizlikle yapmalı ve imar planlarını, afet risklerini esas alarak hazırlamalıyız." dedi.

Bugün birçok büyükşehirde nüfus yoğunluğunun mevcut altyapının ve şehrin doğal taşıma kapasitesinin çok üzerine çıktığını da anlatan Kaşıkçı, kırsal yaşamı teşvik edecek, altyapısı tamamlanmış ve planlı kırsal yerleşim alanları oluşturulması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Şehrimizin ayağa kaldırılması için büyük çalışma yürüttük"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren devletin, yaraların sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir seferberlik başlattığını aktardı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların yalnızca yıkılan binaların yeniden yapılmasından ibaret olmadığının altını çizen Gülsoy, konut, iş yeri, okul, hastane, cami, sosyal alanlar ve altyapısıyla şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirtti.

Gülsoy, Osmaniye'nin de söz konusu depremlerden ağır şekilde etkilendiğine değinerek, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Bakanlığımızın gayretleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı ve büyük bir çalışma yürüttük." diye konuştu.

Dünyada doğal kaynakların giderek azaldığı, iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale geldiği ve üretimde çevresel standartların önem kazandığı bir dönemden geçildiğine değinen Gülsoy, bu nedenle kaynakları daha düzenli kullanmak gerektiğini vurguladı.

Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bu anlayışın Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Şehirleri planlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, ileriki yıllarda karşılaşabilecek çevresel riskleri de dikkate almak gerektiğinin altını çizen Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası sorumluluğunu yerine getirirken kalkınma önceliklerini ve milli hedeflerini de gözetmek durumundayız. Bu bakımdan, ülkemizin COP31 sürecindeki rolünü, çevre politikamızı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi uluslararası işbirliği açısından önemli buluyorum. COP31'in ülkemizde düzenlenmiş olması da bu bakımdan çok önemlidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, uluslararası diplomaside daha fazla sorumluluk üstlenen, küresel sorunların çözümüne katkı sunan, çok taraflı işbirliği mekanizmalarında aktif rol oynayan bir ülke haline gelmiştir."

Kaynak: AA