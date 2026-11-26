TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da yüz binlerce depremzedenin hala kalıcı konutlara kavuşamadığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte bir raylı sistem projesi bulunduğunu anlatan Kaya, projenin hayata geçirilebilmesi için İller Bankasından teminat beklendiğini anımsattı.

Kaya, "Sayın Bakan, gerçekten Diyarbakır trafiği artık çekilemeyecek, insanların günlük yaşamını etkileyen bir raddeye geldi. O nedenle, halk bu projenin onaylanmasını yani teminatın verilmesini bekliyor, büyük bir dikkatle de takip ediyorlar. Bu konuyu çözüme kavuşturmanızı rica ediyoruz, başka bir bahara kalmasın lütfen." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin Avrupa Birliğinden (AB) ithal ettiği atık miktarının Malezya ve Endonezya'nın toplam miktarından daha fazla olduğunu ifade etti.

"Sıfır atık" konusunda ciddi bir mücadele verildiğini ancak Türkiye'nin, "Avrupa'nın plastik atığına açık bir pazar haline getirildiğini" savunan Karaca, "Bu nasıl yaman çelişki, bunu sormak isterim. Sayın Bakan, 'geri dönüşümden para kazanıyoruz' deniliyor ama geri dönüşümden elde edilen para ve ekonomik değer işçinin sağlığı, şehirlerin havası, çiftçinin toprağından fazla değerli olamaz. O nedenle, Türkiye, AB'nin plastik atık çöplüğü de olmamalı." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, bütçe teklifinde iklim ve enerji verimliliği programlarına ayrılan payın yetersiz kaldığını ifade etti.

Türkeş, bütçenin özünde "konut inşaatı ve hazine transferi" bütçesi gibi göründüğünü savunarak, "6 Şubat felaketini de yaşamış ve yeni konuta ihtiyacı olan bir ülkede bu yapılmalı, o ayrı bir konu ama 2027 bütçeniz 2026'ya göre yüzde 133 artışla 640,65 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamın yüzde 85'i sosyal konut ve kentsel dönüşüm için ayrılıyor. İklim ve enerji verimliliği programlarına ise sadece bu rakamın yüzde 7,4'ü yani 47,5 milyar lira ayırıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemini olumlu bulduğunu söyleyerek, bu anlayışın çocuklara aşılanmasının önemine işaret etti.

DOA sisteminin okullara da kurulmasını öneren Kısacık, "Buna çocukları özendirin, inanın daha fazla başarı sağlarsınız. Biz büyüklerden ziyade o çocuklar onu toplar, okula götürür. Bence bu, okullarda olmalı Sayın Bakanım. Böylece hem çocuklarda bir biriktirme kültürü olur hem de çevre, ayrıştırma bilinci küçükken kazanır." dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'nin konut stokunda 2024'ten itibaren ciddi bir artış yaşandığını aktardı.

Özlale, bu artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak Türkiye'nin hala kişi başına düşen konut sayısında Avrupa Birliği ortalamasının altında olduğunu kaydetti.

2014'te ülke genelinde konut sahipliği oranı yüzde 61,1 iken bunun 2025'te yüzde 57,1'e gerilediğini dile getiren Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artan nüfusa karşı yaşanabilir kentler ve oturulabilir evler yapmakta başarısız olmuşuz. Dar gelirli grubun konut sahipliği oranı yüzde 61'den yüzde 45,8'e düşmüş. Bu, şundan dolayı önemli, yeni hane sayılan yani hane halkı statüsüne gelmiş, aile kurmuş olan vatandaşların neredeyse hepsi dar gelirli ve bu dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma olasılığı neredeyse yok."

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan çalışmalarla Malatya'nın kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Depremlerden etkilenen illerdeki konutlar için peşin ödemede yüzde 74 indirim uygulamasını önemli bulduğunu aktaran Fendoğlu, bu uygulamadan yararlanmak istediği halde çeşitli nedenlerle yararlanamayan vatandaşların da bulunduğunu dile getirdi.

Fendoğlu, "31 Aralık 2026 tarihine kadar konutu teslim edilmemiş, anahtar teslimine davet edilmemiş veya mahkeme kararıyla sonradan hak sahibi olmuş vatandaşlarımız için ayrıca bir süre de tanınmalıdır. Bu vatandaşlarımızın indirim hakkı, konutları ve iş yerleri fiilen teslim edildikten sonra da devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

"Biz burada şehirlerimizi ayağa kaldırmak istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sadece bir milletvekili kimliğiyle değil bir depremzede olarak söz aldığını söyledi.

Çalışmalarından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür eden Yayman, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kalkarak küllerinden doğmasının tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Yayman, deprem bölgesinde sadece ev ve iş yerlerinin yapılmadığını, yeniden bir hayat inşa edildiğini anlattı.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştüğünü vurgulayan Yayman, deprem konusunun polemik ve siyaset yapılacak bir alan olmadığını dile getirdi.

Yayman, demokrasilerde eleştirinin önemli ve değerli olduğunu, bunu da saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Bununla beraber ortada yapılan bir işin de bulunduğunun altını çizen Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Biz muhalefet vekillerimize, çok değerli arkadaşlarımıza şu teklifte bulunuyoruz, gelin deprem bölgesini gezin, eksiğimiz, hatamız varsa zaten düzeltiriz ama deprem bölgesini dahi görmeden yapılan eleştirileri afaki işler olarak görüyorum. Burada sadece Sayın Murat Kurum değil, bölgemizdeki tüm milletvekillerimizin depremin ilk anından itibaren gece gündüz çalışmaları var. Biz burada şehirlerimizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Buradaki temel mesele iktidar muhalefet gerilimi, rekabeti değil. Mesele, bir hakkın teslimidir."

Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA