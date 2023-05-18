Çevre Bakanı Murat Kurum: Deprem bölgesini akıllarımızdan çıkartmıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum, "Sancaktepe'de orada esnaf ziyaretinde, bir kardeşimiz afette depremzede kardeşlerimize yardım etmiş. Susamış ve oradaki belediye standından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından bir su almış ve afetten sonra böyle söylem duyunca 2 buçuk lira olan su parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına yollamış" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da partililerle bir araya geldi. Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, deprem bölgesini akıllarından çıkartmadıklarını belirterek, "Bugün biz İstanbul'daysak hep şunu söyledik. Aklımız, fikrimiz, gönlümüz deprem bölgesinde dedik. Hatay'da dedik, Adıyaman'da dedik, Kahramanmaraş'ta dedik. Malatya'da dedik ve her zaman olduğu gibi işte deprem bölgesindeki kardeşlerimizle, bizim, afetin ilk anından itibaren nasıl tek yürek olduysak, nasıl 11 ilimizi ayağa kaldırmak için beraber mücadele verdiysek, 14 Mayıs'ta da 11 ilimiz, 11 ilimizdeki kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın, sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular. Alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeneği bahane göstererek, depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkardılar. Değerli arkadaşlar, bizim medeniyetimiz, bu toprakların insanları, mazlumun, ihtiyaç sahibinin, kimliğini, inancını, mezhebini, siyasi hiçbir zaman sormaz. Her zaman milletin işte tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuşlardır. ve dün yaşadığımız bir hadise, işte Sancaktepe'de orada esnaf ziyaretinde bir kardeşimiz, afette depremzede kardeşlerimize yardım etmiş bir kardeşimiz. Susamış ve oradaki belediye standından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından bir su almış ve afetten sonra böyle söylemleri duyunca 2 buçuk lira olan su parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına yollamış" dedi.

"29 MAYIS'TA DA İNŞALLAH İSTANBUL'UN FETHİNİN 570'NCİ YIL DÖNÜM KUTLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum deprem bölgesinden sonra önceliğin İstanbul olduğunu söyledi. Kurum, "Şu an yine 11 ilimizden sonra önceliğimiz İstanbul'umuzun dönüşümü olacak ve bu kapsamda şu ana kadar 738 bin başvuru yaptı. Değerli kardeşlerimiz ve inşallah el birliği içerisinde İstanbul'umuzu tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüşümünü yapacağız. Yine, yapı denetim sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yaptık. Bilmenizde fayda var. İstanbul'da pilot olarak uygulamaya geçtiğimiz Anadolu ve Avrupa Yakası olarak yapı denetim sistemimizi 2 ayrı havuza alıyoruz. ve Anadolu Yakası'ndakiler, Anadolu Yakası'na hizmet edecek. Avrupa yakasındakiler de yine Avrupa yakasındaki vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Böylelikle hem zamandan, hem ulaşımdan tasarruf edeceğiz vatandaşlarımız daha iyi hizmetleri alıyor olacaklar. Değerli arkadaşlar, Kartal'ımızda hamdolsun her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin yanında oldu. ve yüzde 40,71 oy oranıyla bizi destekledi. 28 Mayıs çok önemli bir tarih değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir gün öncesi 27 Mayıs darbelerin 63'ncü yıl dönümü. 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. ve 29 Mayıs'ta da inşallah İstanbul'un fethinin 570'nci yıl dönüm kutlayacağız" dedi.