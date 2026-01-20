Cevdet Yılmaz: Yerel yönetimler ile merkezi idare arasında veri bütünlüğü tesis edilecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ulusal Kent Bilgi Sistemi ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ( Cbs ) entegrasyonu sağlanarak yerel yönetimler ile merkezi idare arasında güçlü bir veri bütünlüğü tesis edilecektir. Bu bütünlük, şehirlerimizin planlanmasında, yatırımların yönlendirilmesinde ve risklerin yönetilmesinde devletimizin karar alma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu' toplantısına başkanlık etti. Yılmaz, bugünkü toplantıda, 2024-2030 dönemini kapsayan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2025 yılı uygulamasında kaydedilen ilerlemeleri ve 2026 yılında atılacak adımları değerlendireceklerini belirterek, "Coğrafi bilgi; afet ve acil durum yönetiminden şehirleşmeye, çevre ve iklim politikalarından ulaştırma, enerji ve altyapı yatırımlarına, tarımsal üretimin izlenmesinden su yönetimine, kamu güvenliğinden sosyal hizmet planlamasına kadar uzanan geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu alanların tamamında coğrafi bilgi; dijital Türkiye vizyonumuzun parçası olarak, kamunun stratejik karar süreçlerini doğrudan şekillendiren ve kamu yönetiminde karar kalitesini yükselten bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak; kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği tesis ederek, coğrafi bilgiyi üreten, karar süreçlerine yön veren ve katma değere dönüştüren bir yapıyı kararlılıkla inşa ettik. Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımız çerçevesinde 2025 yılı için öngörülen 64 eylemin yüzde 91 oranında başarıyla gerçekleştirilmiş olması, ülkemizin coğrafi bilgi alanında kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir" dedi.

'VERİ TEMELLİ YÖNETİM KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ'

Yılmaz, coğrafi bilginin afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik önemli adımların atıldığını kaydederek, "Afet ve acil durumlara ilişkin coğrafi veri üretimi ve paylaşımına dair usul ve esaslar güncellenmiş; 200'ün üzerinde coğrafi veri katmanı tanımlanmıştır. Böylece afet yönetiminde; doğru, güncel ve bütünleşik coğrafi veriye dayalı olarak risklerin önceden tespit edilmesini, müdahale kaynaklarının doğru yerde ve doğru zamanda kullanılmasını mümkün kılan veri temelli yönetim kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Diğer taraftan, şehirlerimizin ve yerleşim alanlarımızın geleceğini güvence altına alacak doğru, güncel ve bütünleşik coğrafi veri altyapısına kavuşturulması hedefi kapsamında kent ölçeğindeki verilerin ulusal sistemlerle uyumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Ulusal Kent Bilgi Sistemi ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanarak yerel yönetimler ile merkezi idare arasında güçlü bir veri bütünlüğü tesis edilecektir. Bu bütünlük, şehirlerimizin planlanmasında, yatırımların yönlendirilmesinde ve risklerin yönetilmesinde devletimizin karar alma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir" diye konuştu.

'DİJİTAL COĞRAFİ HİZMETLER YATIRIMCILARIN KULLANIMINA AÇILDI'

Coğrafi verinin yalnızca üretilen ve paylaşılan bir unsur olmaktan çıkarılarak, kamu yönetimine ve yatırımcılara yön veren bir araca dönüştürülmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Bu doğrultuda, kamu kurumları tarafından yürütülen CBS projelerinin etkinliği değerlendirilmiş; CBS aracılığıyla mükerrer yatırımların önlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı önceliklendirilmiştir. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan açık coğrafi veri setleri, tematik haritalar ve dijital coğrafi hizmetler yatırımcıların kullanımına açılmıştır. Bu sayede yatırım yeri analizi, arazi uygunluk değerlendirmesi, altyapı ve ulaşım erişilebilirliği, teşvik bölgeleri ve lojistik avantajlara ilişkin kritik bilgilere hızlı ve güvenilir biçimde erişim sağlanmıştır. Coğrafi veri; yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir karar almasını destekleyen katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmüştür" dedi.

'ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ PLATFORMU, 700 BİNİ AŞKIN KULLANICIYA ULAŞTI'

Coğrafi bilginin vatandaşlar ve kamu kurumları tarafından erişilebilir, kullanılabilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturulmasına özel önem verdiklerini işaret eden Yılmaz, "Bu doğrultuda, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla e-Devlet kapısıyla tam entegre şekilde kullanıma açıldı. 2025 yılı başında 14 bin kullanıcısı olan platform, e-Devlet kapısı üzerinden kullanıma açıldıktan sonrası, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 700 bini aşkın kullanıcıya ulaşma başarısı göstermiştir. Platform, kamudan özel sektöre, genel yönetimlerden akademiye kadar geniş bir kesime hizmet sunmaktadır. Özel sektör tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri, yalnızca teknik çalışmalar değil; yatırım, üretim ve rekabet gücünü artıran stratejik kalkınma araçları haline gelmiştir. Bu kapsamda kamu tarafından çeşitli özel sektör projeleri de desteklenmektedir" açıklamasında bulundu.

'272 BİN YAPI SİSTEME DAHİL EDİLDİ'

Kurulda alınan kararlar doğrultusunda, stratejik önceliklerle uyumlu biçimde; veri üretiminden kurumsal entegrasyona kadar birçok kritik alanda somut, ölçülebilir ve sahaya yansıyan ilerlemeler kaydedildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde yapılan güncelleme ile 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730'a çıkarılmıştır. 730 coğrafi veri katmanını güncellenmiş veri sözlüğü ile birleştiren bu sistem, kurumlar arası veri paylaşımını hızlandırmakta, mükerrer veri üretimini önlemekte, kaynak verimliliğini artırmakta ve veri temelli kamu yönetimini güçlendirmektedir. Ulusal Bina Envanteri çalışmalarına ivme kazandırılmış; bina ve yapı verileri, ilgili kurumlar tarafından güncel, güvenilir ve bütünleşik bir envanter yapısına kavuşturulmuştur. Yapı güvenliğinin sahada izlenmesine yönelik en temel araçlardan biri olan Bina Kimlik Sertifikası uygulaması kapsamında, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 2026 Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 272 bin yapı sisteme dahil edilmiştir. Yapı güvenliğinin, yapıların kullanım ömrü boyunca izlenmesi gerekliliğini esas alan Periyodik Yapı Denetimleri süreci, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2026 yılı itibarıyla sahada fiili denetimlerle hayata geçirilecektir."

'TÜRKİYE ÖNCÜ BİR ÜLKE ROLÜ OYNAMAKTADIR'

Türkiye'nin coğrafi bilgi alanındaki birikimini; küresel yönetişim süreçlerine katkı sunan, bölgesel iş birliklerini derinleştiren ve kardeş ülkelerle kurumsal kapasiteyi birlikte güçlendiren bir dış politika ve kalkınma enstrümanı olarak konumlandırdığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel Coğrafi Bilgi Yönetimi Uzmanlar Komitesi (UN-GGIM) çatısı altında yürütülen çalışmalara katkı sağlıyoruz. Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi de Türkiye'nin kardeş ülkelerle bu konudaki iş birliklerine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalara da diğer kardeş ülkelerle birlikte katkı yapıyoruz. Türkiye bu süreçte, tecrübesini paylaşan, kapasite geliştiren ve bölgesel iş birliklerini somut projelerle derinleştiren öncü bir ülke rolü oynamaktadır. Önümüzdeki dönemde; kurumlarımız arasındaki veri paylaşımını daha da güçlendirecek, standartları yaygınlaştıracak ve yerel yönetimlerimizi bu sürecin aktif bir paydaşı haline getirecek adımları kararlılıkla sürdüreceğiz."