Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz (2)

FAHRİ PROFESÖRLÜK ÜNVANI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'a üniversite senatosunun aldığı kararla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında fahri profesörlük ünvanı verildi.

'EĞİTİM, HER DÖNEMDE TEMEL ÖNCELİĞİMİZ OLMUŞTUR'

Cübbesi Rektör Prof. Dr. Rana Kibar tarafından giydirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim, her dönemde en temel önceliğimiz olmuştur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca eğitime en fazla kaynağı ayıran, en kapsamlı yapısal dönüşümleri hayata geçiren hükümetiz. Yükseköğretim bütçemiz bugün 488,5 milyar liraya ulaşmıştır. 2026 yılı bütçemizde ise bu rakam 651 milyar lira olmuştur. Bugün 129 devlet ve 79 vakıf üniversitemiz ile 81 ilimizde hizmet sunuluyor. Akademik personel sayımız 186 bine yükselmiştir. 875 yurt binasında 1 milyon öğrenciye konaklama imkanı sağlıyoruz. Kredi ve burs desteğini başvuran her gence ulaştırıyor, yükseköğretimde fırsat eşitliğini kararlılıkla koruyoruz" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EKOSİSTEM

Yükseköğretim sistemini '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası' vizyonu ışığında yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Yol haritamız, Türk yükseköğretimini bilimin, yeniliğin ve küresel gelişmelerin merkezinde konumlandırmayı hedeflemektedir. Eğitimde fırsat eşitliği, kalite güvencesi ve araştırmanın toplumsal faydaya dönüşmesi, yükseköğretimde şekillenen yeni ekosistemin temelini oluşturuyor. Büyük veri, yapay zeka dijital öğrenme, siber güvenlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürütülen çalışmalar, çağımızın yönünü belirleyen temel dinamikler arasında yer alıyor" diye konuştu.

'YENİ NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞININ EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİNDEN'

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti: "Manisa Celal Bayar Üniversitemiz, araştırma altyapısını güçlendiren yapısı, akademik üretkenliği ve toplumsal katkı misyonuyla yeni nesil üniversite anlayışının en güçlü temsilcilerinden biridir. 16 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 31 araştırma merkezi ve Hafsa Sultan Hastanesi'yle birlikte 66 birimde faaliyet gösteren üniversite; Ege Bölgesi'nin en büyük üç yükseköğretim kurumu olarak öne çıkmaktadır. 2024 ve 2025 yıllarında birçok alanda Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin, öğrenci odaklı projelerden akademik üretime, girişimcilikten erişilebilirliğe kadar geniş bir yelpazede güçlü performans gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Akredite lisans programlarının sayısındaki artış, Celal Bayar Üniversitesi'nin eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası standartlarla uyum içinde geliştiğinin somut bir kanıtıdır. Celal Bayar Üniversitesi'nin TEKNOFEST, TÜBİTAK ve TÜBA gibi prestijli platformlara katılan öğrenci takım sayısı bakımından da Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında olması ve bu kapsamda gençlerimizin ve akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji yarışmalarında kazandığı başarılar memnuniyet vericidir. Benzer şekilde, üniversite-sanayi iş birliğine verilen önem, yapılan akademik yayınlara da yansımış; toplam yayın sayısı içinde üniversite sektör iş birliği ile yapılan yayın oranı dikkat çekici seviyeye ulaşmıştır. Sektörel dinamiklere duyarlı bu bakış açısı; hem üniversite-sanayi iş birliğine dayalı yayınlar hem de olumlu sonuçlanan patent sayısı bakımından Celal Bayar Üniversitesi'nin Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasına yükselmesini sağlaması bakımından takdire şayandır. Araştırma merkezleri ve teknopark yapılanmalarıyla sanayiyle kurduğu ortaklıklar, yeni fikirlerin ürüne, bilginin katma değere dönüşmesini sağlamaktadır."

'SİZLER 'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN FİKRİ MİMARLARISINIZ'

Konuşmasının son bölümünde gençlere ve akademisyenlere seslenen Yılmaz, "Sevgili gençler, sizler yarının Türkiye'sini yönetecek, küresel ölçekte söz sahibi olacak büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Size düşen, bilginin peşinden azimle koşmak, yenilikçi fikirlere cesaretle sarılmak, vicdanınızın sesini bilimin ışığıyla birleştirmektir. Bu toprakların her bir karışında, sizin imzanızı taşıyacak büyük başarılar beklemektedir. Sizler 'Türkiye Yüzyılı'nın fikri mimarlarısınız. Bilimsel üretkenliğiniz, ülkenin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının teminatıdır. Sadece bilimsel bilgiyi üretmiyorsunuz; bu genç dimağlara sorumluluk bilincini, millet sevgisini ve evrensel değerleri de aşılıyorsunuz. İdari personele de sağladıkları elverişli ortam için şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerin katkısını da unutmuyoruz. Bu düşüncelerle bir kez daha yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyor; üniversitemizin kıymetli yöneticilerini, akademik ve idari kadrosunu, öğrencilerimizi ve ailelerini en içten duygularla selamlıyorum" diye konuştu.

'İLK DERSİMİZ GAZZE'

Törenin açılışında konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm programlarımızı Filistin'e, Gazze'ye değinerek açmıştık. Bugün de yine aynı şekilde yapacağız. İlk dersimiz Gazze'yle başlayacağız. Kurulduğu günden itibaren Sadece hukuk normlarını değil, tüm ahlaki ve insani değerleri de yok sayarak davranan İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaptığı zulüm artık bir soykırım derecesine ulaşmıştır. Yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, devletimizin yürütmüş olduğu çalışmalar, dik duruşu sayesinde ateşkes sağlanmış durumda. Geri çekilmenin devam etmesini, ateşkes kurallarına uyulmasını ümit ediyoruz ve biz inanıyoruz ki devletimiz yine bu noktada dimdik duracak ve bunların uygulanması noktasında gerekeni yapacaktır. Bizler bu soykırımı, zulmü unutturmayacağız. Sağlanan ateşkesin gereklerinin yapılmasının takipçisi olacağız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımızla birlikte Filistin'in, Gazze'nin, yeniden hayata dönmesi için dimdik, ayakta durabilmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,