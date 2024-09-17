Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes Anma Programına Katıldı

ADNAN MENDERES ANMA PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşmaları'nın ardından Kütahya Ulu Cami'yi ziyaret etti. Cami çıkışı Kütahya Müzesi'nde açılan Adnan Menderes sergisini inceleyen Yılmaz, daha sonra esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Cevdet Yılmaz, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki Adnan Menderes'e Vefa ve Anma Buluşması'na katıldı.

Adnan Menderes'in 'milletin adamı' olarak nitelendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Bu sıfat herkese nasip olmaz. Milletimiz çok partili dönemde üç lider için bu sıfatı kullanmıştır. Birincisi şehit başbakan Adnan Menderes, ikincisi rahmetli Turgut Özal, üçüncüsü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Niçin bu sıfat kullanılmıştır? Çünkü bu liderler milletin içinden gelen, milletle devleti buluşturan, aynı yöne bakmalarını sağlayan liderlerdir. Milletle devleti çatıştıran, ülkemizi kutuplaştıran, gücünü düşüren siyasi anlayışlara sahip değillerdir. Tam aksine milletin değerleriyle, medeniyetiyle, inancıyla, maneviyatıyla devletimizin genel perspektifini, milli duruşunu örtüştüren, buluşturan liderlerdir" dedi.

SİVİL ANAYASA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin halen 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılan anayasa ile yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil anayasa çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu yasama döneminde, sivil bir anayasayı kavuşma temennisinde bulunan Yılmaz şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek, Cumhur İttifakını güçlü bir şekilde inşa ederek milli iradenin hakimiyetini pekiştirdik. Sırada Türk demokrasisinin, darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını, tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapması var. Bugünkü anayasa çeşitli referandumlarla veya parlamentodaki oylamalarla, çeşitli defalar çok sık değişikliğe uğradıysa da maalesef bu anayasa hala 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılmış bir anayasadır. Bu milletimize yakışmıyor. Bir askeri darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yönetiliyor olmak milletimize yakışmıyor. Milletimize yakışan, kendi meşru seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu ve bütün milleti temsil eden, sadece bir partiyi, bir görüşü değil, tüm toplumu temsil eden millet meclisimizin yaptığı, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasadır. İnşallah Türkiye bu anayasaya da kavuşacaktır. İçinde bulunduğumuz yasama döneminde, siyasetin kendi içindeki istişarelerle katılımcı bir anlayışla bu müzakereleri sonuçlandırmasını ve sivil bir anayasaya ülkemizi kavuşturmasını temenni ediyorum."

Yılmaz, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.