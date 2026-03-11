Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: '(KKTC'nin güvenliği) Ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz, attığımız tüm adımlar adadaki herkesin güvenliği içindir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran ile İsrail-ABD savaşının etkilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yansımasına ilişkin, "Anavatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz. Attığımız tüm adımlar adadaki herkesin güvenliği içindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarını sorularını yanıtladı. İran-İsrail-ABD savaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine ilişkin konuşan Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'de hem garantör ülke olduğunu hem de anavatan olduğunu hatırlattı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemlerde üçüncü ülkelere askeri alanlar açtığını dile getiren Yılmaz, "Rum tarafına önemli silah yığınakları yapıldı. Bu da adayı riskli bir hale getirdi. Yani Rum tarafının attığı adımların son dönemde de somut bazı yansımalarını gördük. Bütün adayı riske attı. Şunu ifade etmek isterim. 1974 Barış Harekatı'yla sadece Türklere güvenlik sağlamadık biz, tüm adaya güvenlik sağladık. Türk'üyle, Rum'uyla herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli bir ortamda, huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor, demokrasisini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu sağladı. Barış Harekatı bunu sağladı. Dolayısıyla biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Gerek Türk tarafı için gerek Rum tarafı için çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Herkesin tabii ki egemen eşitliğiyle birlikte. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerini biz hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Anavatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz ama yaptığımız her şey, attığımız tüm adım adadaki herkesin güvenliği içindir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı