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Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli

Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih etme kararı sonrası dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yılmaz, "Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır" dedi.

Terör örgütü PKK'nın kendini fesih etme kararının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,PKK'nın kendini fesih etme kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KIYMETLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMİŞTİR"

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, Terörsüz Türkiye hedefini öncelik halinde getirmiştir" diye yazan Yılmaz, "Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

PROVOKASYON UYARISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır. Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır" diye yazdı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE POPÜLİST SÖYLEMLERE KURBAN EDİLMEMELİ"

Yılmaz açıklamasında şunları söyledi: "Terörsüz ortamda demokratik siyaset güç kazanacaktır. Milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığımız ve kardeşliğimiz kazanacaktır. Türk Kürt, Sünni Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir.

Sadece ülkemizde değil, bölgemizde de istikrarı güçlendirecek bu süreç, emperyalist tuzakları boşa çıkarırken, güçlü ve büyük Türkiye gerçeğini daha görünür kılacaktır. Ülkemizin bu tarihi döneminde Cumhur İttifakı'nın yanı sıra, Gazi Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi görüşlerden partilerin, sivil toplumun desteği de önem taşımaktadır.

Bu vesile ile terörle mücadelede en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi, şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de büyük emek ve katkı verdiği bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi. Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir."

Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli

Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli

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