TBMM Adalet Komisyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

İYİ Parti'li milletvekilleri, komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine 10 dakika kala açılmasına tepki gösterdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, komisyon toplantısının açılışında konuştu. Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluş süreci, çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan komisyon raporunu anlattı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefini aktardı. Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksel, "Bugün görüştüğümüz kanun teklifi anayasal yetkinin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kullanılmasının somut bir örneğini oluşturmaktadır. Bu çerçevede teklife ilişkin 4 temel hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Birincisi; bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi; bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Teklifte öngörülen mekanizmalar; kişisel değerlendirmelere değil, kanunda açıkça belirlenen objektif şartlara, somut olgulara ve yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü; teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü; kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir" ifadelerini kullandı.

SALON DEĞİŞTİRİLSİN TALEBİ

Ardından Yüksel, kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e söz vermek istedi. Ancak komisyonda usul tartışması açılması için başta Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin olmak üzere muhalefet milletvekilleri talepte bulundu. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise milletvekillerinin ayakta kaldığını ve ihtiyacı karşılamadığını belirterek salon değişikliği talebinde bulundu. Yüksel, öncelikle teklif üzerinde ilk imza sahibinin konuşması gerektiğini belirterek usul talebini karşılamadı ve salonun ise görüşme için yeterli olduğunu kaydetti.

'YASA İLE SİLAHLAR SUSACAK'

Daha sonra kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin bilgi verdi. 'Terörsüz Türkiye'nin şehit ve gazilerin eseri olduğunu ve bu nedenle onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Gül, "10 yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren, kalkınma ufkumuzu daraltan terör vesayeti, bugün bütünüyle tasfiye edilme aşamasına gelmiştir. Terör ve silahlı şiddet sadece canlarımıza kastetmemiş, aynı zamanda demokratik işleyişi, sivil toplumu ve yerel kalkınmamızı sekteye uğratmıştır. Bu yasa ile silahlar susacak, demokrasi ve adalet güçlenecektir. 'Terörsüz Türkiye' bir pazarlık ve al-ver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamış, tamamen toplumumuzun beklentisi ile başlatılmıştır. Silahların sustuğu bir sürecin akabinde bölgemizde de huzurun teminatı Türkiye olacaktır. Özellikle belirtmek isterim ki kanun teklifimizi 367 imza ile arz ettik. Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında emsali pek görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakatın göstergesidir. Bu noktada imza veren her bir milletvekili arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TEMEL KOŞUL MGK KARARI'

Gül, 'Terörsüz Türkiye' ile ekonomi, hukuk, demokrasi ve toplumsal huzur açısından yeni fırsatlar doğacağını ve AK Parti iktidarı boyunca inkar ve ret politikalarını kabul etmediklerini ifade etti. Gül, "Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte erteleme kararlarının re'sen ve derhal verilmesi söz konusu değildir. Temel koşul ve kritik eşik, söz konusu tespitin yapılması ve bu tespiti teyit eden MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıdır. Düzenlemenin kapsamı ise maddenin 2'nci fıkrasında; örgüt suçları, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar şeklinde belirlenmiştir. Teklifin müteakip maddelerinde açıkça hükme bağlandığı üzere; örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ya da bu tarihten önce verilen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, örgüt mensuplarının şahsi suçları kapsam dışındadır. Teklif, silah bırakan ve örgütsel faaliyetlerine tüm unsurlarıyla birlikte son veren PKK/KCK ve bununla bağlantılı her türlü oluşuma münhasıran hazırlanmıştır. Teklifin 3'üncü maddesinde, düzenleme kapsamına giren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ertelenme usulü ve şartları belirlenmektedir. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl süreyle, üst sınırı 15 yıl yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ise 10 yıl süreyle, ertelenmesi öngörülmektedir" dedi.

Komisyon toplantısı, milletvekillerinin teklifin tümü üzerine yaptığı değerlendirmelerle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı